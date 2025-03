Le Lancette dell’economia tornano in campo: sabato 15 marzo su FIRSTonline la storica rubrica di Galimberti e Paolazzi

Sabato 15 marzo su FIRSTonline tornano le Lancette dell’economia, la storia rubrica di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi per capire come sta realmente andando l’economia

Dopo una breve sosta tecnica per la sua messa a punto e il necessario aggiornamento, Le Lancette dell’economia, storica rubrica degli economisti Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, tornano in campo. E ci tornano di nuovo su FIRSTonline che sabato 15 marzo pubblicherà in esclusiva il primo numero del 2025, grazie alla collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors. Che succede all’economia mondiale dopo il ciclone Trump? L’America teme l’infiammarsi dell’inflazione e l’arrivo della recessione per l’effetto perverso dei dazi? E le Borse e le valute continueranno a fare le spese delle incertezze e degli ondeggiamenti della politica economica trumpiana? E l’Europa ? Dove porta il decoupling tra le Borse europee in crescita e quelle americane in ribasso? E la Cina si sta svegliando? A tutte queste e altre domande risponderanno sabato Le Lancette dell’economia. Un numero da non perdere.