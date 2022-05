Le Borse rimbalzano spinte dal taglio tassi della Cina. In evidenza l’auto, volano Stellantis e Exor

Il taglio dei tassi sui mutui cinesi dà la carica ai mercati al termine di una settimana difficile. Sale il rublo. In caduta libera Richemont -11% a Zurigo. Si avvicina il dividend day

Si risveglia il Toro dopo una settimana difficile. A dare una mano ai mercati, acciaccati da guerre, malattie e rischio recessione, ci ha pensato la Cina: la banca centrale ha tagliato il tasso di riferimento a cinque anni, quello che influenza in modo più rilevante mutui per la casa, a 4,45% da 4,60%. Prende velocità Piazza Affari che alle 13 registra un rialzo dell’1,8% attorno a 24.500 punti in linea con gli altri mercati compresa Francoforte nonostante i prezzi alla produzione tedeschi abbiano registrato il più alto incremento annuo di sempre ad aprile a causa della guerra in Ucraina che ha fatto lievitare il costo dell’energia. I prezzi alla produzione dei prodotti industriali sono balzati del 33,5% rispetto allo stesso mese del 2021 a causa del forte aumento del prezzo del gas naturale, salito del 154,8% su base annua.

I future di Wall Street visti al rialzo, sale il rublo

I future di Wall Street lasciano prevedere un’apertura in rialzo dopo i ribassi degli ultimi giorni che hanno portato l’indice S&P ad un passo dalla zona Orso.

L’euro-dollaro a 1,059 si sta allontanando dai minimi di lungo periodo toccati la scorsa settimana. Intanto il rublo scende sotto la soglia di 60 contro il dollaro Usa, per la prima volta da aprile 2018, favorito dai controlli sui capitali e dai pagamenti delle tasse nazionali che di solito portano a un aumento della domanda della valuta russa. Da inizio anno il rublo si è rafforzato di oltre il 24%, artificialmente sostenuto dai controlli che la Russia ha imposto a fine febbraio per proteggere il settore finanziario.

Scenario tranquillo per i bond. Il Treasury Note a dieci anni tratta a 2,87%, +3 punti base. Bund a 0,97%, +3 punti base, BTP 2,95%. Spread a 198 punti.

Il petrolio Brent e WTI è in calo dello 0,4%: a questi prezzi la settimana si chiude intorno alla parità.

Borsa Milano: si avvicina il dividend day, bene l’auto, male il lusso

ll prossimo lunedì 23 Maggio 55 società quotate a Piazza Affari staccano il dividendo, tra cui 19 blue chip su 40 componenti del FTSE Mib. Lo stacco avrà un impatto intorno all’1,45% sull’indice delle blue chip ovver intorno ai 345 punti indice sul FTSE Mib.

In Piazza Affari guidano la corsa Nexi +5,3% ed i titoli del comparto auto. Prendono velocità Stellantis +4,1%, seguito da Exor +3,8% e Cnh Industrial 2,91%.

In terreno positivo anche Moncler in una giornata negativa per il lusso. Pesa il tonfo a Zurigo di Richemont -11,75% in un mercato deluso dai conti e per non avere avuto alcun aggiornamento, come atteso, sui piani per cedere il controllo di Yoox Net-a-Porter (Ynap).