Dividendi 23 maggio 2022: la classifica dei rendimenti del Ftse Mib. Da Eni a Intesa, è pioggia di cedole

È arrivato il dividend day. Scendono in campo 19 società del Ftse Mib, 7 delle quali con rendimenti superiori al 5%. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sugli stacchi di lunedì 23 maggio

È arrivato il giorno che gli azionisti aspettavano da tempo. Dopo “l’assaggio” dello scorso 19 aprile, lunedì 23 maggio a Piazza Affari sarà il dividend day, con ben 19 società del Ftse Mib che staccheranno la cedola a cui si aggiungeranno altre 21 società quotate sugli altri indici. A scendere in campo ci saranno colossi del calibro di Eni, Intesa e Generali, ma anche società più piccole come Dea Capital e titoli finanziari come Banca Ifis che garantiranno rendimenti più che interessanti.

Dividendi 2022: ecco tutte le stime

Secondo i calcoli elaborati qualche settimana fa dall’Ufficio Studi di Equita per Mf-Milano Finanza, nel 2022 il totale dei dividendi erogati dalle società quotate a Piazza Affari supererà i 26 miliardi di dollari, quasi 9 miliardi in più rispetto allo scorso anno.

Leggermente più prudenti le stime diffuse da Intermonte, secondo cui il totale delle cedole deliberate dalle aziende milanesi sarà pari a circa 23 miliardi di euro.

Dividendi 23 maggio 2022: la classifica dei rendimenti del Ftse Mib, svetta Intesa Sanpaolo

Ottime notizie sul fronte rendimenti. Se le performance in conto capitale delle ultime settimane hanno deluso, e non poco, gli investitori a causa dei continui cali della Borsa, adesso ci sarà di che consolarsi grazie a rendimenti più che interessanti.

Secondo Intermonte, quest’anno il dividend yield medio si aggirerà intorno al 4,2 per cento, in netto rialzo rispetto al valore medio di 3,44% registrato negli ultimi 10 anni. Non solo, tra le aziende quotate a Piazza Affari, saranno 31 quelle che offriranno un rendimento superiore al 5%.

Sul Ftse Mib, in particolare, ben 7 delle 19 società che staccheranno la cedola il 23 maggio garantiranno un dividend yield superiore al 5%. A svettare su tutte è Intesa Sanpaolo. La banca guidata da Carlo Messina lo scorso novembre aveva già pagato un acconto sul dividendo pari a 0,0721 euro per azione. Il 23 maggio, Intesa staccherà un saldo di 0,0789 euro, per un totale di 0,151 euro per azione. Una cifra che, agli attuali valori di Borsa, garantisce un rendimento complessivo che sfiora il 7,6%.

Nella classifica dei rendimenti del Ftse Mib, al secondo posto c’è Azimut che erogherà una cedola pari a 1,3 euro per azione con uno yield del 6,38%. In terza posizione troviamo Eni, che lunedì staccherà un saldo di 0,43 euro per azione. Aggiungendo l’acconto versato a settembre, il dividendo complessivo ammonta a 86 centesimi per azione e il rendimento è del 6,1%. Segue a ruota Banca Generali che erogherà la prima tranche pari a 1,15 euro per azione di una cedola complessiva pari a 1,95 euro (la seconda sarà pagata a febbraio 2023). Il rendimento totale? È del 6 per cento.

Il quinto posto in classifica lo conquista Generali con una cedola di 1,07 euro e uno yield del 5,96%. Poco distante, al sesto posto c’è Unipol (dividendo 30 centesimi per azione, yield, 5,91%). Settima A2a (rendimento del 5,43%). Chiudono la top 10 Italgas (4,62%), Pirelli (3,44%) e Bper (3,38%).

Dividendi 23 maggio 2022: tutte le cedole del Ftse Mib

Di seguito una tabella realizzata da FIRSTonline che contiene tutti gli importi dei dividendi, le date di stacco e pagamento e i rendimenti delle società del Ftse Mib che staccheranno la cedola lunedì 23 maggio.

Società Dividendo Stacco / pagamento Rendimento % A2a 0,0904 (0,0824 euro ordinario + 0,008 euro straordinario) 23/25 maggio 5,43% Amplifon 0,26 euro 23/25 maggio 0,774% Atlantia 0,74 euro 23/25 maggio 3,23% Azimut Holding 1,3 euro 23/25 maggio 6,38% Banca Generali 1,95 euro (prima tranche: 1,15 euro. Seconda tranche: 0,8 euro) prima tranche: 23/25 maggio

seconda tranche: 20/22 febbraio 2023 6% (prima tranche: 3,54%. Seconda tranche: 2,46%) Bper Banca 0,06 euro 23/25 maggio 3,38% Diasorin 1,05 euro 23/25 maggio 0,9% Eni 0,86 euro (saldo: 0,43 euro. Acconto: 0,43 euro staccato a settembre 2021) Acconto: settembre 2021

Saldo: 23/25 maggio 6,1% (saldo: 3,05%) FinecoBank 0,39 euro 23/25 maggio 3,05% Generali 1,07 euro 23/25 maggio 5,96% Interpump 0,28 euro 23/25 maggio 0,68% Intesa Sanpaolo 0,151 euro (Saldo: 0,0789 euro. Acconto: 0,0721 euro staccato a novembre 2021) Acconto: novembre 2021

Saldo: 23/25 maggio 7,57% (saldo: 3,95%) Inwit 0,3225 euro 23/25 maggio 3,2% Italgas 0,295 euro 23/25 maggio 4,62% Moncler 0,6 euro 23/25 maggio 1,33% Pirelli 0,161 euro 23/25 maggio 3,44% Recordati 1,1 euro (saldo: 0,57 euro. Acconto: 0,53 euro staccato a novembre 2021) Acconto: novembre 2021

Saldo: 23/25 maggio 2,61% (saldo 1,35%) Tenaris 0,41 dollari (saldo: 0,28 dollari. Acconto di 0,13 dollari staccato a novembre 2021) Acconto: novembre 2021

Saldo: 23/25 maggio 2,59% (saldo: 1,77%) Unipol 0,3 euro 23/25 maggio 5,91% Tabella: FIRSTonline

Gli altri dividendi del 23 maggio 2022

Ecco le altre 21 aziende quotate che staccheranno la cedola lunedì 23 maggio. Tra queste segnaliamo soprattutto Dea Capital e Banca ifis, che garantiranno rendimenti pari rispettivamente al 7,69% e al 5,52%.