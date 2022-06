Le Borse europee tentano il recupero, ma sale lo spread. Asta Btp con rendimenti in aumento

Le Borse europee tentano un recupero nel fine settimana ma i segnali di recessione aumentano. Indice Info in calo, giù l’e-commerce e crolla Zalando

Le indicazioni in arrivo dall’economia e dalle banche centrali non sono incoraggianti. L’indice Ifo sulle aspettative di investitori ed imprenditori tedeschi è sceso a 92,3 da 93 di maggio, un po’ di più del previsto. Ma le Borse europee reggono. Un dato importante sul piano tecnico perché, come segnala Antonio Tognoli di Integrae Sim “il livello da monitorare è posto a 22mila punti: se non dovesse essere superato con la chiusura del mese di giugno, la strada nei mesi estivi sarà in salita”, avverte.

Borse europee, tentativo di recupero

Alle 12 l’indice di Piazza Affari +0,87% segna 21.803 punti in linea con Francoforte. Nella Borsa tedesca colpisce il crollo di Zalando -10%. La società dell’abbigliamento online ha lanciato un allarme sugli utili del 2022: i risultati saranno molto più bassi delle aspettative perché il contesto di mercato è molto peggiorato e perché i clienti stanno rimandando indietro i pacchi con gli abiti comprati.

Il future dell’indice S&P500 è in rialzo dell’1%.

Sale lo spread e il rendimento dei Btp

Torna a salire oltre i 200 punti lo spread: Il Bund è a 1,45% di rendimento, +3 punti base. BTP a 3,42%, +5 punti base. Il Tesoro ha collocato la prima tranche del Btp scadenza 30/05/2024 per un importo pari a 4 miliardi. In netto aumento il rendimento: rispetto all’asta precedente il Btp scadenza 2 anni è salito di 86 centesimi attestandosi all’1,63%. Si guarda agli interventi di numerosi esponenti della Banca centrale europea (McCaul, Ceneteno, Bollo, de Cos, de Guindos) in attesa dei dettagli dello scudo anti-spread. Il 23 giugno Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, ha sottolineato che le aspettative sull’inflazione tedesca stanno registrando un aumento preoccupante, mettendo a rischio la stabilità dei prezzi.

Borsa Milano, frana ancora Saipem. Maxi commessa per Prysmian

A Piazza Affari continua la frana di Saipem -7,6% in vista dell’aumento di capitale in partenza lunedì. La Consob ha dato il via libera alla pubblicazione del prospetto informativo. In un comunicato la società dettaglia i fattori di rischio per il gruppo, come riportati nel documento di registrazione.

Eni -1% ha deciso di posporre la quotazione in borsa di Plenitude.

Il petrolio WTI sale, +1% a 106 dollari il barile.

In evidenza Recordati ed Interpump con rialzi superiori al 6%.

Da segnalare anche Prysmian +2%, che si è aggiudicata dalla tedesca Tennet Tso una commessa del valore di circa 700 milioni di euro per la realizzazione del secondo sistema da 2 GW per prolungare l’interconnessione SuedOstLink con 546 km di cavo interrato ad alta tensione in corrente continua da 525 kV.

L’euro tratta a 1,054, in lieve apprezzamento.

Il bitcoin ha chiuso in rialzo del 4%, stamattina sale ancora a 21.000 dollari.