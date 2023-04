Lavoro: Unicoop Tirreno cerca 650 lavoratori per la stagione estiva

L’obiettivo è rafforzare il livello dei servizi per la stagione estiva nei supermercati e ipermercati Coop. Previsti inizialmente contratti fino a 6 mesi con possibilità di crescita. 3.500 i dipendenti attuali, il 95% con contratto a tempo indeterminato

Unicoop Tirreno, una delle 7 grandi cooperative di consumatori del sistema Coop, sta cercando 650 lavoratori per potenziare il personale in vista della stagione estiva. Sono previsti contratti di somministrazione fino a 6 mesi, con retribuzione allineata a quella dei dipendenti Unicoop Tirreno e applicazione delle garanzie offerte dal CCNL e dal contratto integrativo aziendale (tra cui la maggiorazione supplementare) e con possibilità di carriera all’interno della crescita cooperativa.

Coop: 96 punti vendita tra Toscana, Lazio e Umbria

Unicoop Tirreno ha 96 punti vendita tra Toscana, Lazio e Umbria con marchio Coop, molti dei quali in località a grande afflusso turistico. L’obiettivo è assumere nuova forza lavoro per mantenere inalterato il livello dei servizi offerti alla clientela durante la stagione estiva. Attualmente la cooperativa conta circa 3.500 dipendenti, il 95% con contratto a tempo indeterminato, percentuale tra le più alte nel panorama della grande distribuzione organizzata. Le donne rappresentano oltre il 70% dei dipendenti, dato di gran lunga superiore alla media delle aziende nazionali. La media di assunzioni della cooperativa con contratto a tempo indeterminato, negli ultimi quattro anni, è stata di 70 persone all’anno, la quasi totalità di esse entrate attraverso contratti a termine. Nel 2021 il fatturato del gruppo è stato di 852,2 milioni di euro.

Dove e come candidarsi

La selezione, che avverrà attraverso società nazionali qualificate e specializzate (Adecco, Manpower e Openjob), è rivolta a tutti, dai giovani agli adulti, indipendente dall’esperienza maturata. La richiesta riguarda ogni profilo della catena dei supermercati dagli addetti alle vendite, ai banconisti, ai cassieri. Inoltre, è possibile candidarsi o inviare una candidatura libera nella sezione “Lavora con noi” – Cooperativa Unicoop Tirreno.

“Unicoop Tirreno è da sempre attenta ad assicurare al personale le migliori condizioni lavorative, così come ai soci e clienti un servizio di qualità. Per questo, abbiamo deciso di avviare una campagna di ricerca del personale, per rafforzare i nostri supermercati e rispondere alla grande domanda di lavoro e di servizi tipica delle stagioni estive. Si tratta di un’ottima opportunità, sia sociale, visto il sostegno occupazionale al territorio, sia economica e professionale, dal momento che la Cooperativa non si fa mai sfuggire i più meritevoli e capaci, come dimostra il fatto che molti dei nostri dipendenti hanno iniziato la loro carriera proprio in questo modo”, ha commentato Luigi Pozzessere, Direttore del personale di Unicoop Tirreno.