L’aperitivo diventa sostenibile, a Torino nasce quello in barattolo

Il Gruppo torinese presenta la nuova carta degli Spritz Subalpini, a base dei liquori delle omonime distillerie di Chieri all'”Aperitivo in barattolo”. Un nuovo format incentrato su materie prime, produzione home made e sostenibilità ambientale

Una proposta tutta piemontese quella del Gruppo Affini. Con l’“Aperitivo in barattolo”, il Gruppo torinese intende rinnovare l’idea del classico aperitivo orientatandolo verso un futuro più sostenibile, in cui riutilizzo e no-waste sono le fondamenta.

Le proposte gastronomiche saranno servite proprio all’interno di eleganti barattoli di vetro, che i clienti potranno portarsi a casa e riutilizzare. Inoltre, i barattoli si distingueranno per intriganti vignette, diventando pezzi unici da collezione grazie alla creatività del barman e illustratore Pietro Chiappero, in arte “Alpac”. In questo modo, il contenitore di vetro non solo garantirà una maggior conservazione delle materie prime (tutte rigorosamente del territorio, ma alimenterà la filosofia di zero-spreco su cui si fonda il Gruppo Affini e che nell’era Covid si è rafforzata.

Tra le novità più interessanti da assaporare nel menù i Green Plin. Nati da un’idea del Gruppo per omaggiare il tipico plin della tradizione culinaria piemontese, rivisitato in chiave green e vegetariana, con il ripieno a base di ortica e maggiorana e la pasta fatta con spinaci disidratati.

Davide Pinto e Michele Marzella del Gruppo Affini spiegano che “i concetti di sostenibilità, no-spreco e riutilizzo sono le fondamenta su cui costruire un’ idea di aperitivo e di miscelazione proiettato al futuro: nel rispetto del territorio, dell’ambiente e del consumatore”.

Altro protagonista del rinnovato format saranno gli “Spritz Subalpini”, con l’utilizzo di alcuni dei liquori di punta del brand torinese Distillerie Subalpine, preparati home made presso l’Opificio Urbano recentemente inaugurato a Chieri.

Le proposte di “Spritz Subalpini” al momento sono 4 (Nuvola, Wizard, ApeRegina e Valentino), ma a partire da luglio la grande famiglia dei liquori e degli spritz si allargherà con due nuove creazioni di Michele Marzella: il Susa Libre e il Lady Nuvolari.

Come funziona? La nuova carta degli Spritz Subalpini si può gustare accompagnando l’aperitivo in barattolo in un intrigante food pairing presso i tre locali torinesi del Gruppo: 100 Vini e Affini, Affini San Salvario Riv.1 e Affini Porta Palazzo Riv.2.

All’interno dell’Opificio urbano vengono prodotti i primi liquori del brand Distillerie Subalpine come lo storico Fernet, il Nuvolari (da cui nasce il Nuvola) e l’Ascari (da cui nasce il Valentino), due dei cocktail di punta di Affini trasformati in liquori per l’aperitivo, l’aromatico Green Bee (ingrediente principale dello spritz Ape Regina) e il misterioso e intrigante Elixir Le Masche (base per il Wizard), nato in collaborazione con il ristorante stellato torinese Casa Vicina. A seguire le 4 proposte:

Nuvola: dove il liquore Nuvolari si incontra con la birra. Una bevanda che può sorprendere nel gusto a seconda della tipologia di birra scelta. Una ricetta pensata per chi ama i gusti leggermente amari e per gli appassionati del classico aperitivo italiano. Ideale per una merenda, per accompagnare i taglieri di formaggi e salumi, ottimo insieme alla pizza. Suggerito anche l’accompagnamento con il “barattolo” di Affini a base di pulled pork, mele e mezcal.

Wizard: frutto dell’incontro tra l’Elixir Le Masche e il sidro di mele del Birrificio Baladin con l’aggiunta di profumo di fieno. Uno spritz per chi ama aromi floreali. Perfetto per un aperitivo estivo leggero a base di bruschette e insala, ma anche in accompagnamento a un buon primo piatto vegetariano o a una macedonia di stagione. Suggerito l’accompagnamento con il “barattolo” di Affini a base di insalata russa.

ApeRegina: dall’incontro tra il liquore Green Bee e la soda di miele fermentato “meadlight” con l’aggiunta di sciroppo di cedrata e gocce di lime. Ideale per chi ama i gusti agrumati ed aromatici, leggermente pungenti. Consigliato in accompagnamento con tartine, toast o tramezzini, da assaporare con noccioline o patatine. Il suo “barattolo” ideale di accompagnamento è il baccalà mantecato con cipolle caramellate.