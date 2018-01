Landi Renzo: ok alla riorganizzazione di Lovato Gas

Accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali per la riorganizzazione dell’azienda: resta il radicamento sul territorio, l’occupazione scenderà a regime a 23 dipendenti in linea con l’attività svolta

Landi Renzo incassa l’ok dei sindacati sulla riorganizzazione della controllata Lovato Gas,come previsto dal Piano Strategico presentato lo scorso settembre 2017.

Il Gruppo Landi Renzo esprime “piena soddisfazione per l’intesa raggiunta con le Organizzazioni Sindacali e intende ringraziare l’Assessore alle Politiche dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, quale controparte istituzionale che ha contribuito attivamente a promuovere un confronto costruttivo tra le diverse parti coinvolte”.

L’accordo prevede la salvaguardia di una linea dedicata ai riduttori GPL, prodotto di punta dell’azienda, che “consentirà di rispondere in modo efficace a un mercato GPL con interessanti prospettive stabili in Europa e nel mercato italiano”. Lovato Gas dopo la riorganizzazione conterà complessivamente 23 dipendenti, rispetto ai 90 precedentemente impiegati ed in linea con l’attività che verrà svolta.

L’intesa contribuisce alla riduzione della struttura dei costi prevista dal piano 2018-22 e “a ridisegnare il footprint produttivo a livello globale, in significativo anticipo rispetto alla tempistica prevista”.

Landi Renzo prosegue dunque il percorso avviato nei mesi scorsi in un’ottica di crescita del business, a partire dal lancio della nuova gamma di riduttori CNG (gas naturale compresso) e LNG (gas naturale liquefatto) per il veicoli medi e pesanti (furgoni, camionicini, etc). L’altro tassello è stata l’aggregazione della controllata SAFE con Clean Energy Compression, da cui è nato il secondo operatore del settore a livello globale nel segmento delle soluzioni per l’infrastruttura del metano e per lo sfruttamento del biometano.

Il titolo dell’azienda, leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a metano e Gpl per autotrazione, quota 1,606 euro (-0,62%) alle 12,16 a Piazza Affari.