La scuola riparte fra test salivari e green pass

Oggi si ritorna fra i banchi in 9 Regioni e una Provincia autonoma – A fine mese partiranno i test salivari – Debutta oggi la piattaforma per controllare i green pass

La scuola riparte. Oggi, 13 settembre, circa 4 milioni di studenti italiani tornano fra i banchi in nove Regioni e una Provincia autonoma: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, Valle D’Aosta e Trento. Anche quest’anno i ragazzi dovranno indossare la mascherina, ma rispetto al recente passato c’è una novità: i banchi biposto sono nuovamente consentiti.

TEST SALIVARI

Le misure anticontagio, infatti, si sono affinate negli ultimi mesi. Per arginare l’inevitabile aumento dei contagi connesso alla ripresa delle lezioni in presenza e scovare subito eventuali focolai di asintomatici, alcune amministrazioni regionali si stanno attrezzando per fare dei test a campione. I primi tamponi potrebbero essere realizzati entro fine mese, per poi continuare con cadenza quindicinale.

I test potranno anche essere salivari, visto che dal 23 settembre questo tipo di analisi sarà omologato ai tamponi tradizionali e darà diritto al green pass. Il protocollo è pronto da qualche giorno: Veneto, Toscana ed Emilia Romagna aspettano solo l’arrivo di tutto il materiale. Altre Regioni seguiranno a breve. Il progetto prevede di analizzare entro la fine dell’anno scolastico 450mila alunni sui 4,2 milioni che appartengono alla fascia d’età 6-14 anni.

LO SPETTRO DEL RITORNO IN DAD

Per quanto riguarda lo spettro di un possibile ritorno alla Dad, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha detto più volte di voler evitare soluzioni generalizzate. Le lezioni online potranno tornare solo in maniera circoscritta e temporanea, in caso di quarantena di una singola classe.

IL GREEN PASS PER DOCENTI, ATA E GENITORI

L’incognita più grande è legata al green pass obbligatorio per docenti e personale Ata, che ha già indotto un sindacato, l’Anief, a proclamare per oggi uno sciopero.

In base alle nuove regole, poi, anche i genitori che entrano negli istituti sono tenuti ad avere il green pass e i trasgressori devono essere multati dai presidi. Una norma rigida, che, però, sembra davvero di difficile applicazione.

L’unico aiuto per i dirigenti sarà la piattaforma online per il controllo dei green pass, che debutta oggi ma è ancora in fase di rodaggio.