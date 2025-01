La scalata di Mps, voluta da Caltagirone e Delfin, non convince il mercato per il ruolo non neutrale del Governo

La sorprendente Ops di Mps su Mediobanca farà scattare la passivity rule di Piazzetta Cuccia in vista dell’assemblea di Generali ma è il ruolo di arbitro non neutrale del Governo che insospettisce il mercato

Di solito le Opa riescono, come ha ricordato un intelligente uomo di finanza come Rony Hamuai, ma quella lanciata dal Monte dei Paschi su Mediobanca oltre che sorprendente è “un’operazione atipica” dove le sinergie industriali non sono facilmente individuabili anche se, va sottolineato, non ci sono sovrapposizioni tra i due istituti. Non c’è chi non veda che il vero obiettivo di Caltagirone e Delfin, gli azionisti del Monte ma anche di Mediobanca e Generali che hanno ispirato il colpo di scena senese, è non solo la costruzione del terzo polo caro al Governo ma la conquista del Leone, dove Piazzetta Cuccia, oggetto di scalata e dunque di passivity rule, non potrà incrementare la propria partecipazione in vista della caldissima assemblea di primavera di Trieste.

Ma la reazione iniziale della Borsa, fortemente ribassista del Monte dei Paschi che inizialmente non è riuscito a fare prezzo, dice anche altro e cioè la forte perplessità sul ruolo del Governo che non viene percepito come arbitro ma come parte attiva visto che ha ancora l’11% della banca senese e non ha mai nascosto la sua simpatia per il terzo polo bancario al punto di mostrarsi infastidito per la scalata di Unicredit sul Banco Bpm.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha già sollevato molte critiche per il possibile ricorso al Golden power su Unicredit-Banco Bpm, ha l’occasione di ripulire l’immagine del Governo sui mercati e in campo bancario ma dovrebbe agire come arbitro indipendente, magari accelerando la vendita della propria quota in Mps. Non si può criticare il Governo tedesco per i veti su Unicredit-Commerz, mostrare fastidio per Unicredit-Banco Bpm e poi favorire Caltagirone e Delfin nell’operazione Mps-Unicredit. Ma i segnali di apprezzamenti già filtrati da Palazzo Chigi e Mef per l’operazione Mps dice il contrario e quando un Governo scende in campo il mercato giustamente si insospettisce.