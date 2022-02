La Russia invade l’Ucraina: è guerra. Esplosioni in diverse città, e Putin minaccia i Paesi occidentali

Il numero uno del Cremlino chiede ai Paesi stranieri di non interferire, ma la reazione della comunità internazionale è unanime: “Attacco ingiustificabile, la risposta sarà forte”

La Russia invade l’Ucraina: nella notte fra mercoledì e giovedì la guerra è iniziata. Il presidente Vladimir Putin, che solo due giorni fa aveva riconosciuto la legittimità delle autoproclamate “Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk”, ha annunciato oggi in televisione il via libera alle operazioni militari del Donbass e ha chiesto ai soldati ucraini di deporre le armi. Il numero uno del Cremlino ha poi minacciato i Paesi stranieri, intimandogli di non interferire: in caso contrario, infatti, Mosca assicura che ci saranno conseguenze mai viste.

La Russia invade l’Ucraina: com’è iniziata la guerra

Intanto, nella capitale Kiev e in altre città dell’Ucraina sono state segnalate esplosioni. L’attacco è stato lanciato dopo una richiesta di aiuto inviata dai separatisti del Donbass alla Russia. Secondo gli Stati Uniti, si è trattato solo di un pretesto. Prima dell’invasione, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva chiesto di parlare con Putin, ma non è stato accontentato.

Kiev: “Non scappiamo. Combattiamo e vinceremo”

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha lanciato un appello agli “ucraini nel mondo”, assicurando in un tweet che di fronte all’attacco di Putin, “nessuno sta scappando. Esercito, diplomatici, tutti stanno lavorando. L’Ucraina combatte, si difenderà e vincerà. Diffondete la verità sull’invasione di Putin nei vostri Paesi e chiedete ai governi di agire immediatamente”.

Le dinamiche della guerra

Secondo i media locali, le forze armate dell’Ucraina hanno annunciato che la contraerea ha abbattuto un caccia russo Sukhoi nell’est del Paese.

Attraverso la Cnn, fonti di Kiev fanno sapere che l’esercito russo sta attaccando l’Ucraina anche dalla Crimea, oltre che dal confine russo e da quello bielorusso.

Sempre secondo la televisione americana ci sarebbero “centinaia di vittime”. Non è ancora chiaro, però, se il riferimento sia a persone decedute, ferite o sfollate.

La Russia invade l’Ucraina: le reazioni dal mondo

La reazione della comunità internazionale, dal presidente statunitense Joe Biden all’Unione europea, si può condensare in due bravi frasi: “L’attacco russo è inaccettabile e ingiustificabile. La risposta sarà forte”.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto che “il governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”.

Sulla stessa linea il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio:

L’operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell’Ucraina, che l’Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale.

L’Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 24, 2022

Il crollo del rublo dopo l’invasione russa

Sui mercati valutari, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha innescato il crollo del rublo, che cede oltre il 6,5%, a 84,0750 contro il dollaro e a 95,2425 contro l’euro.