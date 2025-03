La rivoluzione digitale cambia il lavoro e deve innovare anche la formazione e le scienze sociali: se ne parla il 13 marzo alla Treccani a Roma

Imprenditorialità, rivoluzione digitale, lavoro e formazione che cambiano sono al centro della presentazione di giovedì 13 marzo di un libro in materia di tre accademici alla Treccani di Roma. Ecco la locandina

Se la rivoluzione digitale cambia il lavoro e la sua organizzazione, anche la formazione, la scuola e l’Università devono aggiornarsi con l’occhio non solo alle discipline scientifiche ma anche a quelle umanistiche. E’ il tema di cui si discuterà giovedì 13 marzo nella sala dell’Enciclopedia Treccani a Roma. L’occasione sarà fornita dalla presentazione e della discussione di “Entrepreneurship and Digital Humanities. How Universities shape the Future of Labour” a cura degli accademici Francesca Spigarelli, Lorenzo Compagnucci e Louise Kempton. Si parlerà di lavoro, di ricerca, di studio ma anche dei percorsi di imprenditorialità che la rivoluzione digitale può innescare.

