La pizza gourmet di Franco Pepe sbarca a Venezia nel regno del lusso di Cipriani  

Nel bar dei vip Franco Pepe con lo chef stellato Riccardo Canella propone un menù che esalta le eccellenze del territorio. La Pizza Cipriani con caviale, mozzarella e carpaccio di manzo

Venezia apre le porte alla pizza d’autore. il Bar Gabbiano, il celebre bar del Belmond Hotel di Venezia, albergo del jet set, di artisti, registi, scrittori e cantanti di fama internazionale, che ha legato il suo nome al Bellini, diventerà, a pranzo, un santuario della pizza gourmet. Arriva infatti Franco Pepe, il gran maestro della Pizza di “Pepe in grani” a Caiazzo (CE) classificato ai primi posti in tutti i concorsi di pizza che si tengono ogni anno in Italia. Per Pepe si tratta di una nuova esperienza lavorerà in unità di intenti con Riccardo Canella, chef stellato del ristorante dell’albergo.

Dal duo Pepe-Cannella scaturiranno nuove pizze che faranno un chiaro riferimento ai prodotti del territorio che esalteranno le eccellenze gastronomiche locali come quella con crudité di carciofi, asparagi bianchi di Bassano, baccalà mantecato con un twist di spezie, fra cui curry veneziano, pepe del Madagascar e polvere di liquirizia. In particolare, per l’occasione Pepe ha ideato la Pizza Cipriani a base di carpaccio di manzo con salsa Cipriani, mozzarella di bufala, olio al pepe rosa e caviale.

Immancabili poi i grandi classici di Pepe come La Margherita sbagliata, con mozzarella di Bufala Campana Dop, passata di pomodoro a crudo e riduzione di basilico, La Scarpetta, con mozzarella di Bufala Campana Dop, fonduta di Grana Padano Dop 12 mesi, composta di pomodoro, basilico liofilizzato e scaglie di Grana Padano Dop 24 mesi, e la Ritrovata, con passata di pomodoro San Marzano DOP, Piennolo del Vesuvio DOP, capperi disidratati, polvere di olive nere caiazzane, filetti di alici Cetara, olio agliato, basilico fritto.

La pizza Cipriani di Franco Pepe è un omaggio al celebre albergo a base di caviale

«Ho sempre detto di no alle grandi città – dice il pizzaiolo di Caiazzo -. Ma Venezia è diversa, ha un fascino tutto suo. Inoltre, è legata a un ricordo personale molto importante per me: qui, infatti, hanno fatto il viaggio di nozze i miei genitori. Sono cresciuto con quell’immagine, di loro abbracciati in piazza San Marco. Portare la mia pizza al Cipriani, A Belmond Hotel è come rendere omaggio al loro amore».

«Non conoscevo Franco Pepe di persona ma di fama – dice Riccardo Canella – e devo dire che ci siamo trovati bene fin da subito. È bastato un mese per allinearci su tutto e, soprattutto, per dare identità al menu, in modo che, oltre alle famose pizze di Franco, ci fossero anche proposte collegate con la laguna e la storia dell’hotel. Alcune pizze cambieranno spesso, le stagionali in primis: la Sant’Erasmo, infatti, tempo due settimane e uscirà dal menu, le sorprese non mancheranno».

“Sono felice di accogliere al Cipriani – commenta Marco Novella, Managing Director – un autentico maestro come Franco Pepe che ha saputo esaltare un simbolo della tradizione italiana con una visione unica, tra qualità senza pari e creatività in continua evoluzione. Il suo successo in tutto il mondo ci rende orgogliosi e spero che l’incontro di questi due talenti renda il Cipriani ancor più un luogo distintivo dell’alta cultura gastronomica”,

Franco Pepe primo pizzaiolo italiano nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana rappresenta la terza generazione di una famiglia di panificatori, attività che fu avviata dal nonno nel 1938, a Caiazzo e da allora non si è mai più interrotta.