La nuova edizione di “Imprese Vincenti” fa Tappa a Torino al grattacielo di Intesa Sanpaolo

La tappa torinese del tour ha visto protagoniste 10 “Imprese Vincenti” del Nord Ovest e della Sardegna. Ecco quali sono

La quinta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma che valorizza le Pmi italiane eccellenti nel Made in Italy, fa tappa al grattacielo di Intesa Sanpaolo. Questa iniziativa, che si sviluppa lungo le linee guida del Pnrr e di Transizione 5.0, toccherà 15 città italiane entro ottobre con la collaborazione di Visa.

“Le 10 aziende che premiamo oggi sono l’espressione del migliore Made in Italy ed esempi positivi per il sistema produttivo – ha dichiarato Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo -. Hanno saputo cogliere nuovi stimoli e avviato percorsi in logica Esg, generando sviluppo economico e sociale. Nel primo trimestre 2024, abbiamo erogato alle imprese e alle famiglie del Nord Ovest e Sardegna 800 milioni di euro. Il territorio ha beneficiato di 18 milioni di investimenti sostenibili, circular economy e mutui green, a conferma del nostro impegno per una crescita stabile e inclusiva”.

“Imprese Vincenti” è sostenuto da una rete di partnership con Università e Centri Nazionali di Ricerca, Bain & Company, Elite, Gambero Rosso, Cerved e Microsoft Italia, Nativa, Circularity e Coldiretti, oltre a Digit’ed, Tinexta e Aiccon. Questi partner offrono supporto specialistico e strategico, favorendo l’investimento in fattori intangibili e nei pilastri dello sviluppo economico.

Obiettivi e selezione delle imprese

Nelle quattro edizioni precedenti, circa 14mila Pmi si sono candidate autonomamente al programma, di cui 4.000 solo nell’anno in corso. Questo segmento di imprese conta complessivamente 150mila dipendenti e registra un fatturato totale di circa 35 miliardi di euro.

Le 150 Imprese Vincenti selezionate per il roadshow del 2024, incluse 10 aziende straniere, sono state scelte per i loro risultati significativi in ambito economico, sociale, innovativo e ambientale, nonché per il loro impegno nell’export, nella transizione digitale e nella crescita sostenibile.

Queste Imprese illustreranno i percorsi intrapresi verso l’adozione dei criteri Esg e la realizzazione di progetti di crescita, contribuendo così a generare valore per l’economia, l’occupazione e il benessere delle persone. Riceveranno supporto per gestire tutte le fasi del ciclo di vita aziendale, promuovendo gli investimenti in ricerca e sviluppo, formazione, espansione internazionale e sostenibilità.

Il tour, composto da 15 tappe, dedicherà tre di esse all’agribusiness, alle imprese sociali e al terzo settore, oltre alle imprese estere che operano nei territori serviti dalla Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo. Concluderà con un evento che riunirà tutte le 150 Imprese Vincenti, offrendo un’opportunità per discutere dei fattori di successo dell’imprenditoria italiana.

Le “Imprese Vincenti” di Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna

Durante la tappa torinese, 10 Pmi del Nord Ovest e della Sardegna hanno presentato la loro storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate al successo. Ecco quali sono.

Aerospazio:

Data F. (Pinasca): Specializzata in particolari meccanici e aeronautici.

Nurjanatech Technologies (Elmas): Leader nello sviluppo di droni ad alte prestazioni.

Arredamento e Design:

Fima Carlo Frattini (Briga Novarese): Filosofia del design sostenibile.

Zinox Laser (Gravellona Toce): Progettazione di componenti per rubinetteria.

Edilizia:

Enerpaper (Torino): Trasforma rifiuti cartacei in materiali isolanti.

Labelling e Interior Design:

Arca Etichette (Marcallo con Casone): Innovazione nelle etichette e nella tecnologia.

Lavorazione Sughero:

Molinas Peppino&Figli (Calangianus): Produzione di tappi enologici sostenibili.

Meccanica:

Vigel (Borgaro Torinese): Leader nella produzione di sistemi per il settore automotive.

Turismo: