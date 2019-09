La Fiera del Levante di Bari punta sull’economia circolare

Dal 14 al 22 settembre va in scena l’83esima edizione della Campionaria Internazionale – Appuntamento all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione con messaggi alla politica

Dal Sud un messaggio su cambiamento climatico, transizione energetica, innovazione tecnologica e imprese. Insomma, sostenibilità ambientale ed economica a vantaggio degli affari che tradizionalmente si fanno alla Fiera del Levante di Bari. Questa 83esima edizione (che aspetta il premier bis, Giuseppe Conte) vuole far parlare di sè a lungo, avendo deciso di concentrarsi su questioni globali e complesse. Che passano anche attraverso il nostro Sud.

“Gli scioperi del clima degli studenti stanno richiamando i decisori internazionali alle proprie responsabilità e a livello mediatico c’è molta attenzione sul messaggio potente che sta scuotendo le coscienze”, ha detto il Presidente della Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi. Dal 14 al 22 settembre la Nuova Fiera, nuova anche nel logo, porterà all’attenzione degli operatori i valori dell’economia circolare. Di quel sistema che nelle Regioni meridionali avanza a strappi, purtroppo, e non sempre per responsabilità di imprese e banche. Vedremo nei padiglioni della Fiera quest’anno come sarà. Cosa diranno i rappresentanti del governo – passati, nuovi, pro tempore- rispetto alle attese nazionali ed internazionali. Una volta la giornata inaugurale segnava la ripresa dell’attività politica e di governo. Auspicabile che stavolta, a ridosso della crisi di governo, ministri e premier non dicano cose scontate e prive di senso della realtà.

Il management della Fiera per parte sua ha scelto certamente bene lo slogan 2019 “Dove pulsano le idee”, in segno di apertura a quelle innovazioni che hanno impatti ambientali e sociali. Bari, città di mare e di approdi solidali, in occasione della kermesse intende anche”rispettare il territorio, pensare al futuro, guardare un mare pulito e plastic free che abbraccia la città”. Espositori e visitatori impatteranno tra l’altro con l’hashtag #nonabbiamounPianetaB, che nelle intenzioni degli organizzatori vuol dire rispondere pubblicamente alla chiamata globale di corresponsabilità, mettendo intorno al suo evento più rappresentativo una serie di opportunità utili alla realizzazione del cambiamento.

Per nove giorni, dunque, tematiche di grande attualità con interventi di manager e personalità del mondo produttivo che avranno occasione di parlare anche di educazione, formazione, cooperazione, infrastrutture e mobilità. Le sfide sono globali ma se il Sud, una sua grande città, diventano centro del dibattito politico ed economico bisogna dare atto che dinanzi a”questioni antiche e dell’immediato ieri, tutto dipende da cosa si decide di fare oggi e nel futuro prossimo. Lo scrive il professor Gianfranco Viesti (Università di Bari) nel suo libro “Mezzogiorno a tradimento. Il Nord, il Sud e la politica che non c’è”. Anche per l’economia circolare, aggiungiamo e su cui nell’ultimo anno dal governo sono arrivate molte promesse.

