La bella addormentata di Picasso in asta a New York per 25-35 milioni di dollari

L’opera del 1932 di Pablo Picasso Le Repos è inserita tra gli highlight della Impressionist & Modern Art Evening Sale che si terrà a New York il 14 maggio 2018. Toccante ed intima raffigurazione della musa di Picasso, Marie-Thérèse Walter, l’opera è stata realizzata all’apice della produzione artistica di Picasso, e presenta al meglio il forte desiderio di rottura con il passato.

Il dipinto sarà in asta da Sotheby’s in un periodo particolarmente ricco di successi per l’artista: in un periodo particolarmente ricco di successi per l’artista: si inaugura questa settimana infatti a Londra la prima personale di Picasso alla Tate Modern, The Ey Exhibition: Picasso 1932 – Love, Fame, Tragedy, inoltre, ricordiamo che il 28 febbraio, Sotheby’s ha venduto a Londra il ritratto del 1937 di Marie-Thérèse,Femme au béret et à la robe quadrillée, per la consistente cifra di £49.8 milioni – superando ogni record per un’opera d’arte aggiudicata in asta in Europa.

Simon Shaw, Co-Head of Sotheby’s Worldwide Impressionist & Modern Art Department, commenta: “Siamo lieti di poter offrire in asta questa sorprendente opera della più importante serie realizzata da Picasso. Come è emerso dalla vendita della scorsa settimana a Londra, c’è un forte interesse globale per le raffigurazioni della musa picassiana. Questo particolare esempio, classico e sognante insieme, realizzato nel 1932, è immediatamente riconoscibile, cattura infatti tutti gli elementi chiave del lavoro dell’artista ispirato alla musa Marie Therese.

La qualità pittorica e i colori brillanti si presentano in assoluto contrasto con gli ultimi ritratti della prima moglie, Olga Khokhlova, precedenti a questo periodo di massima creatività di Picasso.”

I dipinti di Picasso dedicati a Marie-Thérèse sono probabilmente i più puri e raffinati emblemi d’amore, sensualità e desiderio realizzati nel XX secolo. Picasso ha eseguito la maggior parte dei dipinti raffiguranti Marie-Thérèse nel gennaio del 1932, anticipando così la sua prima retrospettiva, svoltasi il giugno dello stesso anno alle Galeries Georges-Petit a Parigi.

La dichiarazione d’amore che Picasso dedica a Marie-Thérèse è particolarmente evidente in questo lavoro. Egli raffigura l’amante serenamente addormentata, la cui testa, dolcemente appoggiata sulle mani incrociate, è delineata da un marcato profilo greco. Nel dipinto in asta i tratti del viso di Marie-Thérèse rappresentano il centro composizione. Picasso coglie non solo una brillante e vivace palette di colori primari come il giallo, rosso e verde, ma impiega anche una pennellata morbida e sontuosa volta a descrivere al meglio la radiosa bellezza di Marie-Thérèse, innalzata a personificazione di femminilità e fecondità.