Kyip Capital crea Plena Education, nuovo gruppo privato in ambito Belle Arti. Alessandro Montel nuovo Ceo

Plena Education comprende sei scuole situate in sei diverse città, con un totale di 4.200 studenti iscritti e un fatturato di 24 milioni. Il gruppo mira a raggiungere un fatturato di 30 milioni entro due anni

K-Now, gruppo attivo nel settore delle Belle Arti, rilevato nel luglio 2022 da Kyip Capital, fondo di growth buy-out dedicato alla trasformazione digitale delle PMI italiane, ha creato la holding Plena Education, diventando così il terzo gruppo privato italiano nel settore dell’istruzione artistica.

Cos’è Plena Education

Il Gruppo attualmente conta 4.200 studenti iscritti e un fatturato di 24 milioni di euro. È composto da sei istituzioni attive nel campo delle Belle Arti, del Design, della Moda, della Musica e della Mediazione Linguistica. Queste includono la RUFA (Rome University of Fine Arts) per le Belle Arti, la SPD (Scuola Politecnica di Design) e il MADE Program a Siracusa per il Design, la Ferrari Fashion School a Milano per la Moda, la Saint Louis School of Music a Roma per la Musica e il Gruppo Ciels, con sedi a Padova, Brescia e Bologna, per la Mediazione Linguistica.

Plena Education offre una vasta gamma di corsi accademici, tra cui corsi triennali, biennali, master one-year, corsi brevi e summer school, coprendo così diversi livelli di formazione. Inoltre, il Gruppo dispone di campus fisici situati nelle principali città italiane, come Milano, Roma, Bologna, Padova e Brescia, offrendo agli studenti una presenza fisica in luoghi di studio di alta qualità.

Alessandro Montel nuovo Ceo di Plena Education

Alessandro Montel, un manager con una vasta esperienza nel mondo accademico, è stato nominato nuovo CEO di Plena Education. Montel ha lavorato in istituti attivi nell’Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM), come il MADE Program e la NABA. La sua nomina completa una squadra di professionisti che fornisce servizi alle singole università del Gruppo, tra cui didattica, social media, amministrazione e finanza, comunicazione e marketing, sviluppo internazionale e relazioni con le aziende.

“Sono felice di poter guidare questa nuova e importante realtà che intende coniugare le culture delle diverse università, ognuna con una forte e consolidata legacy, con un approccio efficiente e più contemporaneo, in grado di attrarre talenti provenienti dall’estero che, come sappiamo, hanno un grande interesse per la nostra civiltà, la nostra cultura e il nostro saper fare” ha commentato Alessandro Montel, CEO di Plena Education.

“La creazione di Plena Education e la nomina del CEO Alessandro Montel aprono un nuovo capitolo per il nostro Gruppo. Dopo una fase iniziale in cui, da una parte, come KYIP ci siamo focalizzati principalmente sulla strutturazione e implementazione di alcuni processi chiave a livello di singole scuole (i.e. enrollment, onboarding studenti, academics e business reporting) e dall’altra sul rafforzamento del management team con la costruzione di una squadra centrale di 8 professionisti, ora il Gruppo è pronto a beneficiare di una struttura centrale e delle varie sinergie da esso derivanti e migliorare ulteriormente la qualità didattica e l’esperienza formativa” ha dichiarato Carlo Privitera, Operating Partner di Kyip Capital.