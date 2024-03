Juventus: via libera all’aumento di capitale da 200 milioni, ecco i dettagli

L’aumento di capitale scatterà l’11 marzo. Le nuove azioni saranno offerte a 1,582 euro ciascuna, con uno sconto del 31,87% rispetto al prezzo teorico ex diritto. Il rapporto è di una nuova azione ogni due. Per i soci c’è tempo fino al 27 marzo

La Juventus FC ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha fissato i termini e le condizioni dell’aumento di capitale in opzione, a pagamento, per un importo massimo di 200 milioni di euro. L’operazione è stata deliberata dall’assemblea degli azionisti il 23 novembre 2023 e ha ottenuto l’approvazione della Consob il 6 marzo. Le nuove azioni verranno emesse al prezzo di 1,582 euro ciascuna.

L’aumento di capitale prenderà il via lunedì 11 marzo 2024 e terminerà il 27 marzo, mentre i diritti saranno negoziabili fino al 21 marzo.

Una nuova azione ogni 2 azioni Juventus possedute

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato il prezzo di offerta delle nuove azioni Juventus a 1,582 euro ciascuna, di cui 0,120 euro attribuiti al capitale sociale e 1,462 euro come sovrapprezzo. Saranno emesse fino a un massimo di 126.373.938 di nuove azioni, offerte in opzione al rapporto di una nuova azione per ogni due azioni Juventus possedute. La società aveva deciso di sostituire dieci vecchie azioni con una nuova azione il 22 gennaio scorso.

Le azioni della Juventus hanno chiuso la seduta di Borsa del 7 marzo in calo del 3,51% a 2,657 euro. Le condizioni dell’aumento di capitale, fissate dal Consiglio di Amministrazione, sono state comunicate dopo le 22 del 7 marzo.

Il prezzo di sottoscrizione include uno sconto del 31,87% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Juventus calcolato al 7 marzo. Il controvalore totale dell’aumento di capitale sarà di massimi 199.923.569,92 euro. In caso di sottoscrizione e liberazione integrale delle nuove azioni, il capitale sociale sarà pari a 15,214 milioni di euro.

Le nuove azioni saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan.

Per i soci c’è tempo fino al 27 marzo

Il calendario dell’offerta prevede che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni saranno disponibili dall’11 marzo al 27 marzo 2024, pena la decadenza. Le azioni della Juventus saranno negoziate “cum diritto” fino all’8 marzo, dopo di che saranno negoziate “ex diritto” a partire dal 11 marzo.

Exor, il socio di maggioranza con il 63,8% delle azioni, ha anticipato la sua quota dell’aumento di capitale pari a circa 128 milioni di euro e ha garantito di coprire l’operazione fino all’importo totale previsto di 200 milioni. Questo ha eliminato la necessità di costituire un consorzio bancario di garanzia.

Dopo la riunione del consiglio di amministrazione, è stato firmato un accordo di collocamento (placement agreement) tra la Società e Citigroup Global Markets Europe AG e UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, che agiscono come coordinatori globali congiunti. Secondo questo accordo, essi coordineranno l’aumento di capitale sulla base dell’approccio “best effort”, senza impegni di garanzia. L’offerta è soggetta agli impegni di sottoscrizione del socio di maggioranza, Exor N.V.