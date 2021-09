Juventus, conti in profondo rosso: 210 milioni di perdite

Le perdite 2020-1 del club bianconero, che paga l’effetto CR7, sono più che raddoppiate rispetto all’ anno scorso mentre l’indebitamento finanziario sfiora i 390 milioni – In arrivo l’aumento di capitale da 400 milioni

La cessione di Cristiano Ronaldo era inevitabile, ma allo stesso tempo è proprio la svalutazione dell’asso portoghese, passato al Manchester United, a pesare sui conti della Juventus. Il club bianconero ha chiuso un altro bilancio in perdita: l’esercizio 2020-21 presenta infatti un rosso da 210 milioni, più che raddoppiando il dato dell’anno precedente quando le perdite furono poco meno di 90 milioni di euro. A causa anche del Covid, che come noto ha falcidiato l’intero sistema calcio, concretizzandosi per quanto riguarda la Juventus in quasi 93 milioni di mancati ricavi, l’indebitamento finanziario netto è salito a quota 389 milioni. In incremento i costi operativi di 35,2 milioni, mentre il patrimonio netto del gruppo si è ridotto a 28,4 milioni.

Un bilancio davvero poco confortante, anche in prospettiva. E’ vero che il club presieduto da Andrea Agnelli si è liberato dell’onere dell’ingaggio di Cr7, ma è anche vero che da un anno a questa parte anche i risultati sportivi, dopo 9 scudetti consecutivi, hanno subito una frenata, che fino a poco tempo fa aveva tutta l’aria di essere temporanea, ma le prime giornate di campionato hanno invece dimostrato che la Juventus è ancora in difficoltà, sulla scia della scorsa deludente stagione, è che non è così scontato che possa tornare ad affermarsi in Italia ed in Europa. Sarebbe servito un mercato più energico in entrata, ma come dimostra il bilancio approvato dal Cda, i soldi non c’erano e a quanto pare non ci saranno ancora per qualche tempo: il management della squadra bianconera ha segnalato che anche l’esercizio 2021/2022 è previsto in significativa perdita.

In compenso, per effetto delle azioni di razionalizzazione costi e di recupero ricavi impostate nell’esercizio appena concluso e aventi efficacia nel medio periodo, l’andamento economico della società è invece atteso in sensibile miglioramento dall’esercizio 2022/2023. Il management ha poi precisato che la perdita netta sarà coperta mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni. Stabile dopo la comunicazione dei conti il titolo in Borsa FC Juventus, che verso fine seduta guadagna lo 0,2% a 0,72 euro per azione.