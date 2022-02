Juve-Torino, ecco il derby della verità sulle ambizioni delle squadre: queste le formazioni

Il derby Juve-Torino di stasera misurerà le ambizioni delle due squadre per il resto del campionato – Prima sfida tra Vlahovic e Belotti – Ecco le formazioni che andranno in campo

Juve-Torino, è l’ora del derby. La 26esima giornata comincia stasera con la stracittadina della Mole numero 252 (la 182 in campionato), anticipo di lusso figlio della prossima trasferta bianconera a Vila-Real. Partita molto delicata per entrambe le squadre, a prescindere dal fatto che un derby lo è sempre: in palio ci sono punti pesantissimi per i rispettivi obiettivi, oltre che una supremazia cittadina da difendere. La Juventus in particolare non può permettersi passi falsi, altrimenti il pareggio di Bergamo, prezioso per la corsa Champions, rischierebbe di venire vanificato, ma anche il Toro, reduce da due sconfitte consecutive con Udinese e Venezia, avrebbe tanto bisogno di uno scalpo eccellente.

Qui Juve

“Il derby è sempre una partita complicata e speciale – il pensiero di Allegri in conferenza stampa – Giocheremo contro una squadra che ha ritrovato il DNA della sua storia, per questo Juric merita solo complimenti. Il pari di Bergamo diventerebbe ottimo solo se riuscissimo a vincere questa, con un punto puoi andare in Champions, vincere lo scudetto o retrocedere”.

Il derby inoltre può dare una bella spinta per la trasferta di Vila-Real, impegno fondamentale per la stagione bianconera, anche se a quella si penserà solo da domani mattina. Prima c’è una stracittadina da vincere, magari sfruttando “l’effetto Vlahovic”, sin qui fautore di due vittorie (una in Coppa Italia) e il pareggio con l’Atalanta.

“I ragazzi hanno messo da parte gli obiettivi individuali, ora giocano da squadra – ha proseguito Allegri – C’è voglia di tornare a vincere, quest’anno sarà difficile ma abbiamo obiettivi importanti. Poi martedì avremo una partita importante contro il Villarreal, che sarà molto diversa dalle ultime”.

Qui Toro

“Ci siamo allenati bene e siamo molto concentrati, vogliamo fare una grande prestazione – ha ribattuto Juric – Abbiamo la carica giusta, siamo consapevoli di quanto significhi questo derby per tutta la nostra gente. Questo è un momento in cui dobbiamo dare un segnale positivo, non per ritrovare l’entusiasmo ma per noi stessi. Il mio obiettivo personale è quello di crescere, proprio come quello della società: ho il rammarico per i punti persi all’ultimo minuto, stavolta dovremo fare più attenzione. Come si marca il tridente della Juve? Noi giochiamo a uomo, ci saranno tanti scontri importanti sia in difesa che in attacco”.

Le formazioni di Juve-Torino

In vista di Juve-Torino, Allegri ha diversi problemi in difesa, visti gli infortuni di Bonucci e Chiellini e la squalifica di Danilo. Per il resto tutti a disposizione, eccezion fatta per i soliti Chiesa e Bernardeschi, dunque il tecnico toscano si affiderà a un 4-3-3 con Szczesny in porta, Cuadrado, Rugani, De Ligt e De Sciglio in difesa, Locatelli, Zakaria e Rabiot a centrocampo, Dybala, Vlahovic e Morata in attacco. Juric invece ritrova Lukic e Mandragora, assenti col Venezia per squalifica, oltre a un Belotti di nuovo in forma-partita: il suo 3-4-2-1 dovrebbe vedere Milinkovic-Savic tra i pali, Zima, Bremer e Rodriguez nel reparto arretrato, Singo, Mandragora, Lukic e Vojvoda in mediana, Pobega e Brekalo alle spalle dell’unica punta Belotti.