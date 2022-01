Juve sempre più regina del mercato: arriva anche Zakaria. Oggi si chiude

Dopo Vlahovic, i bianconeri hanno acquistato anche il centrocampista svizzero e ceduto Bentancur e Kulusevski – Stasera cala il sipario sul mercato di gennaio: ultimi colpi in arrivo

Ancora poche ore, poi sarà tutto finito. Il mercato di gennaio è arrivato al suo ultimo giorno, quello in cui si definiscono le trattative in bilico e, a volte, ne nascono altre del tutto a sorpresa. Gli occhi sono puntati principalmente sulla Juventus, la più attiva anche in queste ore, ma non vanno escluse mosse pure da parte delle altre, seppur in tono minore. Ieri la Signora ha piazzato il colpo Zakaria, preso dal Borussia Moenchengladbach per 5 milioni più 3 di bonus: il centrocampista svizzero sarebbe andato in scadenza a giugno, dunque i tedeschi, una volta constatata la sua volontà di non rinnovare, hanno preferito prendere poco piuttosto che niente.

Le altre mosse della Juventus

Un bell’acquisto, non c’è che dire, che va ad aggiungersi a quello ultra-celebrato di Vlahovic, per una Signora piuttosto rinnovata, sia in entrata che in uscita. Già, perché parallelamente alle due operazioni sopracitate ci sono state anche le cessioni di Kulusevski e Bentancur al Tottenham, per un totale di 65 milioni complessivi. Paratici e Conte, dunque, hanno permesso a Cherubini di portare a casa un pezzo da novanta come l’ex viola e Zakaria con un deficit minimo, l’ideale per chi deve guardare al rafforzamento della squadra, senza però perdere di vista i conti.

Ma la rivoluzione bianconera non è ancora finita: nel mirino c’è sempre Nandez del Cagliari, con cui si sta cercando di trovare la quadra. I sardi vorrebbero l’obbligo di riscatto, da Torino invece non vanno oltre il diritto, ragion per cui si sta cercando una formula alternativa come lo scambio di prestiti tra l’uruguaiano e Kaio Jorge. Un occhio al presente e uno al futuro, visto che Cherubini ha messo le mani anche su Federico Gatti, rivelazione della Serie B con il Frosinone: il giocatore resterà in Ciociaria fino a giugno, dopodiché si trasferirà a Torino.

Il mercato del Milan…

Per il resto, la giornata odierna non dovrebbe regalare grossi colpi di scena, tanto che molte società lavorano già per giugno. È il caso del Milan, che dopo aver fatto da spettatore per tutto il mese (eccezion fatta per il giovane attaccante Lazetic), continua a tessere la tela per la squadra del futuro. Nel mirino, preso atto che Ibrahimovic non è Benjamin Button, c’è soprattutto un centravanti, con David del Lille e Isak della Real Sociedad in prima fila, senza dimenticare Lang, esterno offensivo del Bruges. Il sogno per la difesa resta sempre Botman, mentre a centrocampo c’è in pole Renato Sanches, con cui sembra ci sia già un accordo.

…E quello dell’Inter

Anche l’Inter lavora già per la prossima stagione, ma a differenza dei cugini rossoneri ha messo a segno due colpi per l’immediato come Gosens e Caicedo. Marotta sta intavolando una trattativa col Sassuolo per Scamacca e Frattesi, inoltre segue con grande interesse Bremer del Torino: acquisti che, probabilmente, andranno a sostituire qualche big in partenza, Lautaro e De Vrij su tutti, senza dimenticare che nel mirino c’è sempre Dybala, il cui rinnovo con la Juve è tutto da decifrare.

Il calciomercato delle altre squadre

Il resto sarà mercato di contorno, anche se solo a livello mediatico: tante squadre infatti contano molto su queste ultime ore per piazzare la zampata decisiva, dalla Lazio (continua la trattativa con l’Atalanta per Miranchuk) alla Roma (se parte Diawara può arrivare un centrocampista), dalla Salernitana (ieri sono stati ufficializzati il centrocampista brasiliano Ederson e il difensore Dragusin, oggi dovrebbe essere il giorno di Izzo) alla Sampdoria (preso l’attaccante Supryaga dalla Dinamo Kiev), dal Venezia (Nsamé dallo Young Boys) al Sassuolo (contatti fittissimi col Pisa per arrivare all’attaccante Lucca).

Il mercato italiano chiude alle 20, mentre all’estero si potrà comprare (anche da noi) fino a mezzanotte. Sull’asse Francia-Spagna potrebbe arrivare il botto più interessante, con Dembelé verso Parigi e Icardi a Barcellona, mentre l’Inghilterra non dovrebbe (condizionale d’obbligo) regalare colpi di scena: l’ultimo lo ha messo a segno il Manchester City di Guardiola, che si è assicurato il talento argentino Julian Alvarez dal River Plate, inseguito anche dalla Fiorentina orfana di Vlahovic, ma speranzosa di consolarsi al meglio con la coppia Piatek-Cabral.