Juve, Roma, Napoli, Milan, Inter: le ultime dal calciomercato

L’avvicinarsi dei Mondiali scatena il calciomercato dei club italiani – Juve e Roma le più attive ma Napoli, Inter e Milan lavorano sotto traccia – Le tifoserie aspettano i grandi colpi

Il mercato non si ferma mai. Anche a pochi giorni dall’inizio del Mondiale le trattative proseguono frenetiche, tanto più in un Paese come l’Italia che, ahinoi, guarderà la rassegna russa solo dalla tv. I tifosi delle nostre big però possono consolarsi con tutte le notizie che arrivano dal mercato, partito forte come non si vedeva da tanti anni. Protagonista assoluta della settimana è stata la Roma di Monchi, che dopo Cristante ha messo a segno un altro colpo. Si tratta di Justin Kluivert, esterno offensivo figlio del celebre Patrick (un passato anche nel Milan), in arrivo dall’Ajax per 20 milioni più 5 di bonus. Affare importante con in mezzo il solito Raiola, che oltre a essere procuratore del giocatore ne detiene anche il 20% del cartellino. Giallorossi scatenati, un po’ come la Juve, che ha finalmente ufficializzato l’acquisto di Mattia Perin.

Operazione da 12 milioni più 3 di bonus, con il portiere che firma un contratto fino al 2022, pronto a contendere una maglia da titolare al già presente Szczesny. Ma i bianconeri sono attivissimi anche su altri fronti, in particolare sulle fasce. Per quelle basse si trattano Darmian e Cancelo, e se il primo si è un po’ raffreddato per via delle richieste del Manchester United, il secondo comincia a scaldarsi davvero. Il portoghese, tornato al Valencia dopo il mancato riscatto dell’Inter, può venir via per 40 milioni, cifra importante ma tutto sommato in linea con il valore mostrato nell’ultimo campionato di A. Attenzione poi agli esterni offensivi: dopo il riscatto (ampiamente previsto) di Douglas Costa, Marotta sogna un altro colpaccio come Federico Chiesa, uno dei giovani italiani più contesi in assoluto.

I viola partono da una base d’asta di 60 milioni ma è probabile che possano trattare al ribasso, tanto più se nell’operazione dovessero entrare contropartite tecniche come Pjaca e Mandragora, che la Juve sarebbe disposta a sacrificare. Sempre più probabile invece l’addio di Marchisio, deciso a cambiare aria dopo l’arrivo di Emre Can che ne ridurrebbe ulteriormente gli spazi. Il Principino ha un contratto fino al 2020 ma Corso Galileo Ferraris gli verrà incontro, lasciandolo libero con una risoluzione amichevole. Giorni bollenti anche in casa Inter, dove finalmente arriva una presa di posizione sulla vicenda Icardi. “Mauro resta con noi” ha glissato il ds Ausilio, poche parole per ribadire la voglia di trattenere il bomber argentino ma del tutto insufficienti per placare le voci di mercato. Smentito anche l’interessamento del Napoli su Handanovic (si era parlato di 25 milioni), per quanto Ancelotti sia alla ricerca di un portiere e lo sloveno potrebbe davvero fare al caso suo.

Settimana interlocutoria invece per il Milan, sempre in attesa della sentenza Uefa in arrivo da Nyon. Il 19 giugno i rossoneri conosceranno il proprio destino e, di conseguenza, il budget per il mercato. Intanto Mirabelli sta lavorando sotto traccia su Falcao e Morata, anche se, al momento, il primo sembra essere decisamente favorito. L’affare col Monaco si svilupperebbe con uno scambio di prestiti tra il Tigre e André Silva, soluzione ottimale e caldeggiata da Jorge Mendes, vero deus ex machina del club monegasco, e non sembra legata alle decisioni dell’Uefa. Ancora pochi giorni, poi capiremo davvero che direzione prenderanno le nostre big. E, soprattutto, se la Juventus avrà ancora la strada spianata per lo scudetto o se troverà pane per i suoi denti.