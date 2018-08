Juve: è di nuovo record in Borsa (+16%)

Continua il rally della Juve che realizza la miglior performance della Borsa di Milano – A spingere ancora le quotazioni sono gli incassi per la prima partita casalinga di campionato: 2,7 milioni di euro, record per l’Allianz Stadium

La corsa della Juventus non si ferma più. Il titolo della squadra bianconera – bloccato per qualche minuto in asta di volatilità per eccesso di rialzo – realizza la miglior performance della Borsa di Milano, con un rialzo del 16,2%. Dopo aver superato la scorsa settimana il miliardo di capitalizzazione, le azioni continuano dunque a viaggiare in rally, riuscendo nel giro di pochi mesi a raddoppiare il proprio valore.

Lo scorso 31 maggio il titolo passava di mano a 0,59 euro, oggi il prezzo è salito a 1,19 euro per azione in scia alla vittoria di sabato per 2 a 0 sulla Lazio. A spingere le quotazioni, non solo il risultato portato a casa dai bianconeri, ma anche e soprattutto gli oltre 2,7 milioni di euro incassati nella prima partita della stagione all’Allianz Stadium. Una cifra che rappresenta un record assoluto per una partita di campionato nello stadio di casa. Basti pensare che nel campionato 2017/2018, nel match casalingo contro la Lazio la Juve incassò, 2,15 milioni di euro.

A quanto pare i tifosi non hanno voluto perdersi la prima partita in casa di Cristiano Ronaldo e gli investitori di Piazza Affari esprimono il loro compiacimento per quello che rappresenta un investimento calcistico e finanziario che sembra già portare i suoi primi frutti sia in campo che in Borsa.

Ricordiamo che nell’ultimo mese, la Juve ha guadagnato oltre il 38% del suo valore, mentre il bilancio degli ultimi sei mesi supera il +71%.

La performance odierna tra l’altro contagia anche gli altri titoli calcistici: Roma +8,35%, Lazio +4,51%.