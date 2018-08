Borsa: Juve da record, dopo Cr7 vale più di 1 miliardo

La scia di risultati calcistici della Juventus oggi sembra quasi appannarsi di fronte ai record borsistici realizzati dalla società: +150% nel 2017, +41% nel 2018. Prestazioni che hanno consentito ai bianconeri di sfondare quota 1 miliardo di capitalizzazione, distanziando ulteriormente Roma e Lazio.

Non si arresta la corsa borsistica della Juventus. Dopo il +7,28% messo a segno nella seduta di ieri, 23 agosto, il titolo del club bianconero guadagna oggi il 3,13% e torna di nuovo sopra quota 1 euro per azione. Non solo, il rialzo odierno consente ai campioni d’Italia di sfondare finalmente il miliardo di capitalizzazione, arrivando a 1,013 miliardi dai 966,9 milioni della vigilia.

Un record reso possibile non solo dagli acquisti degli ultimi giorni, ma da una scia di risultati che sembrano ricalcare quanto fatto dalla squadra sul campo negli anni. Da inizio mese il titolo ha guadagnato il 15,32% del suo valore. +32,03% è il bilancio da inizio anno, un dato su cui ha inciso in maniera determinate anche l’arrivo di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid.

Nelle settimane di trattativa che hanno poi portato il 5 volte pallone d’oro a Torino, il valore del titolo si è impennato da 0,6 a 0,8 euro per azione. Per non parlare del record realizzato nel 2017, quando nonostante il naufragio del sogno di Cardiff, le azioni della Juventus sono salite di oltre il 150%.

La Juventus dunque sembra imbattibile anche in Borsa e, superando quota 1 miliardo di capitalizzazione, distanzia ulteriormente le due rivali calcistiche quotate sulla Borsa di Milano: la Roma vale poco più di 335 milioni, la Lazio 96,731 milioni. Una differenza che conferma, ancora una volta, come le vittorie del club bianconero non si costruiscano solo il campo, ma dipendando anche dalla solidità e dalla “visione” di una società che, almeno in Italia, sembra non avere rivali.