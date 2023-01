Jody Vender entra in Intermonte come senior advisor per l’investment banking

Il ritorno di Jody Vender, pioniere del private equity. Una carriera lungo la storia della finanza italiana, dalla Sopaf all’Aifi

Jody Vender, professionista di lungo corso nel settore finanziario italiano e tra i pionieri dell’industria del Private Equity in Italia è salito a bordo dell’investment bank indipendente Intermonte come senior advisor. Vender contribuirà in particolare all’ulteriore sviluppo del business della divisione Investment Banking di Intermonte, “grazie alla sua pluriennale esperienza e costante collaborazione con imprenditori e aziende italiane” dice una nota.

“Nella mia carriera ho sempre cercato di dare un forte contributo alla crescita ed all’internazionalizzazione delle aziende, anche attraverso operazioni straordinarie” dice Vender. “Intermonte rappresenta un importante punto di riferimento sul mercato per le imprese italiane ed una porta d’accesso privilegiata al mercato dei capitali, competenze di grande valore in un momento in cui le eccellenze imprenditoriali italiane hanno più che mai la necessità di essere accompagnate e supportate in operazioni volte allo sviluppo di lungo periodo.”

L’investment banking cresce a 2 cifre in Intermonte

La divisione Investment Banking di Intermonte, guidata da Fabio Pigorini, ha chiuso i primi sei mesi del 2022 con una crescita a due cifre dei ricavi, determinata dall’aumento delle attività di M&A, arrivando a contribuire per il 35% al fatturato del gruppo.

“Siamo convinti che l’ingresso di Vender nel Gruppo contribuirà a consolidare ulteriormente la posizione di leadership che Intermonte riveste all’interno del mercato italiano” dice Pigorini. “La sua grandissima esperienza, la profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano ed il suo ampio network di relazioni nel settore industriale e finanziario costituiranno un fattore fondamentale per lo sviluppo futuro del business al servizio dei nostri clienti”

Dalla Sopaf all’Aifi: la lunga carriera di Vender

Vender, nato a Milano nel 1950, dopo essersi laureato in Economia Aziendale, con lode, presso l’Università Bocconi, ha lavorato all’ufficio studi della Borsa Valori di Milano (1974-1976) ed è stato professore incaricato nell’area finanza dello stesso ateneo (1977-2004). Ha scritto diverse pubblicazioni di carattere accademico su diversi temi, tra cui private equity, quotazioni in borsa, finanziamento delle pmi. Nel 1978 ha fondato la SO.PA.F., società finanziaria quotata in Borsa dal 1984 che opera nel private equity, nel corporate finance e nel capital market, nell’intermediazione mobiliare attraverso PASFIN Securities Sim e nel settore immobiliare attraverso GIFIM. Alla società di cui Vender è stato AD fino al 2005, è stato assegnato nel 1990 l’Oscar di Bilancio.

Ha inoltre ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione in diverse società tra cui: Rinaldo Piaggio, Buitoni, Zanussi, Mondadori, Banca Nazionale dell’Agricoltura, ICLE Mediocredito Toscano, Recordati, Retequattro, Sasib, GIM Generale Industrie Metallurgiche, Camfin, Istituto Clinico Humanitas, Prelios, Life Care Capital (Spac) e in numerose altre società industriali non quotate.

E’ stato per quattro anni (2016-2020) Senior Advisor per l’Italia di Chequers Capital (buyout Midcap) storico fondo francese di private equity. A Vender si deve anche la nascita dell’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital, Private Debt (AIFI), di cui è stato anche membro del consiglio direttivo.

Le cariche attuali

Oggi e’ Senior Advisor e Presidente del Comitato Investimenti Private Equity di Green Arrow Capital SGR e Senior Advisor e Vice Presidente di Decalia Asset Management SIM.

Inoltre ricopre anche le cariche di consigliere di Amministrazione di CoeClerici, di Assiteca e di Guber Banca, Vice Presidente di Decalia Asset Management SIM e Amministratore Unico di Jove Invest

