Jean-Michel Basquiat: Phillips mette in asta tre dipinti della collezione Pelizzi. Fermento per l’opera Untitled (ELMAR)

Jean-Michel Basquiat: opere della collezione di Francesco Pellizzi protagoniste della stagione primaverile di Phillips in tutto il mondo. A guidare l’asta Untitled (ELMAR) stimato 40-60 milioni di dollari

Phillips offrirà questa primavera tre magnifici dipinti dell’artista Basquiat, tutti provenienti dalla collezione originale di Francesco Pellizzi e della famiglia Pellizzi. Il professor Pellizzi è stato cofondatore ed editore della rivista Res, Anthropology and Aesthetics, pubblicata da Peabody ad Harvard e Chicago University Press. Ognuna delle opere fu acquistata da Pellizzi da Annina Nosei all’inizio degli anni ’80, momento fondamentale nella carriera dell’artista, e rimase nella sua collezione per decenni.

I tre dipinti saranno venduti a New York e Hong Kong

Le vendite di Phillips a New York e Hong Kong segnano la prima volta che queste importanti opere verranno offerte al pubblico.Untitled (ELMAR), 1982, e Untitled (Portrait of a Famous Ballplayer), 1981, saranno venduti a New York il 14 maggio, mentre Native Carrying Some Guns, Bibles, Amorites on Safari, 1982, sarà offerto due settimane dopo a Hong Kong il 31 maggio. Prima delle vendite, le tre opere saranno svelate a New York per una mostra aperta dall’8 al 14 aprile, seguita da un tour a Los Angeles dal 23 al 25 aprile, che segnerà l’ultima volta che saranno esposte insieme .

A capofila del gruppo di opere proposte c’è Untitled (ELMAR), realizzato nel 1982 e acquisito dalla Famiglia Pellizzi solo due anni dopo. Largo quasi due metri e mezzo, l’opera monumentale è una pietra miliare dell’anno d’oro di Basquiat, durante il quale passò dalla street art al successo nelle gallerie. Emblematico dei migliori lavori di Basquiat, Untitled (ELMAR) è ricco di iconografia e immaginario autoreferenziale. A sinistra, una figura di “angelo caduto”, simile a un uccello e ornata dal motivo ricorrente della corona di spine – che funge anche da aureola – si libra sopra un luminoso mare blu di onde scarabocchiate e il testo “ELMAR”, suggerendo un moderno- giorno Icaro sull’orlo della discesa. A destra, un raggiante arciere, anch’egli incoronato, scaglia due frecce nella sua direzione. Untitled (ELMAR) riflette in definitiva l’esplorazione della dualità di Basquiat all’interno della propria identità e incapsula l’essenza dell’artista al culmine dei suoi poteri creativi.

Senza titolo (ELMAR) ha una storia significativa

L’opera è stato inclusa in una mostra dedicata alla Collezione di Francesco Pellizzi all’Hofstra Museum di New York nel 1989, e successivamente presentato al Gagosian di Los Angeles come parte di una mostra commemorativa nel 1998, in occasione del decimo anniversario della morte di Basquiat. Era in particolare presente sulla copertina del catalogo di accompagnamento. Più recentemente, l’opera è stata esposta in modo prominente nella storica retrospettiva dell’artista del 2018 presso la Fondation Louis Vuitton a Parigi. La transizione rivoluzionaria di Basquiat dalla street art alla tela raggiunse un momento cruciale nel 1981, come si vede in Untitled (Portrait of a Famous Ballplayer). Questo pezzo fondamentale, eseguito durante un periodo di trasformazione nella carriera di Basquiat, costituisce una testimonianza della sua esplorazione della razza, dell’identità e della cultura americana, che sarebbe durata per il resto della sua carriera. È stato esposto in mostre storiche come la mostra commemorativa Jean-Michel Basquiat di Nosei, inaugurata nel dicembre 1988, pochi mesi dopo la sua scomparsa e in coincidenza con quello che sarebbe stato il 28esimo compleanno dell’artista. In Untitled (Portrait of a Famous Ballplayer), Basquiat giustappone i simboli dello sport “tutto americano” con la sua rappresentazione di una figura centrale nera che indossa un’uniforme da baseball, così come il suo testo distintivo e i motivi della corona. Basquiat sfida le norme sociali e si confronta con gli stereotipi, invitando gli spettatori in un dialogo complesso sull’inclusione e l’esclusione nella cultura americana. L’uso da parte di Basquiat della frase “FAMOSI ATLETI NEGRO” (con “ATLETI NEGRO” chiaramente cancellato) funge da potente commento su razza, identità e rappresentazione. Riflette anche le esperienze personali di Basquiat come artista nero che vive e lavora in un mondo dell’arte prevalentemente bianco.

Jean-Michel Basquiat ne è un perfetto esempio, con i collezionisti asiatici attratti dall’opera dell’artista, che risuona profondamente con le ricche tradizioni artistiche della regione. Nel 2022, Phillips ha venduto Untitled, 1982, dalla collezione dell’imprenditore giapponese Yusaku Maezawa, e l’acquirente era anche un collezionista privato in Asia. Dato il fascino duraturo e la risonanza di Basquiat in Asia, Phillips presenta Native Carrying Some Guns, Bibles, Amorites on Safari, 1982, presso Phillips Hong Kong il 31 maggio. In quest’opera, una figura nera domina la tela con le braccia alzate, affrontando un bracconiere coloniale. L’opera d’arte fonde intricati disegni con gesti di street art e affronta argomenti significativi come la schiavitù e l’impero. Attraverso una rappresentazione diretta e l’incorporazione di testo, Basquiat critica il commercio coloniale, incapsulando i suoi temi più ampi di colonizzazione, commercializzazione e storia afroamericana. Ridotte a caricature, le figure simboleggiano il “nativo” e il “colonizzatore”, evocando critiche esplicite all’imperialismo bianco.