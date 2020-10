Ivass: ecco il videogioco che fa capire le assicurazioni

Nella seconda edizione della Giornata dell’Educazione assicurativa, il presidente Franco fa il punto su come Covid19 ha modificato i rischi quindi l’impatto sulle assicurazioni: “Necessario rafforzare la prevenzione e la gestione delle crisi. Pubblico e privato devono collaborare”

“Nei dodici mesi trascorsi dalla prima Giornata dell’Educazione assicurativa, tenutasi il 9 ottobre 2019, il mondo intorno a noi è cambiato”. Con queste parole il presidente dell’Ivass, Daniele Franco, ha introdotto la seconda edizione della Giornata dell’Educazione assicurativa, che evidentemente è molto diversa da quella di un anno fa e che presenta al pubblico una novità: il lancio del videogioco educativo “IN VIAGGIO. Occhio all’imprevisto!”. “La pandemia – ha proseguito Franco – da COVID-19 ha investito tutti gli ambiti in cui si svolge la vita di ciascuno di noi: dalla sfera individuale, alla famiglia, alla sanità, alla scuola, alle attività produttive, alle istituzioni. L’impatto è stato ed è tuttora molto profondo. In uno scenario inedito sono affiorati nuovi bisogni, nuove fragilità e nuove forme di incertezza”.

Tra queste, sicuramente quelle legate alla salute, ma non solo. Ad esempio, cita il presidente dell’Ivass, “ci siamo trovati esposti a rischi prima non evidenti o comunque non ben compresi. Si pensi a quelli derivanti dal brusco aumento della domanda di cure intensive (il rischio di non poter ricevere cure adeguate), dagli effetti delle misure volte a limitare i contagi (il rischio di non poter svolgere la propria attività lavorativa), dalla riduzione della mobilità in ambito nazionale e tra paesi (il rischio di non potersi spostare per lavoro, per motivi familiari o per turismo). Più in generale, si sono confermati i profili di vulnerabilità del sistema economico di fronte a eventi di tipo catastrofale. La lezione che possiamo trarne è che occorre rafforzare sia la prevenzione sia la capacità di gestione delle crisi: il settore pubblico e il settore privato devono cooperare sotto entrambi i profili”.

Dall’evento organizzato da Ivass emerge dunque un importante ruolo potenziale per l’industria assicurativa, che deve offrire a individui e imprese forme di assicurazione che affianchino l’intervento pubblico di emergenza e consentano di rispondere alle esigenze specifiche di ciascun soggetto. Sta anche all’industria assicurativa, secondo Franco, “offrire prodotti volti ad affrontare rischi remoti e con caratteristiche a volte difficilmente definibili con precisione ex ante, ma con conseguenze molto gravi. Servono coperture assicurative a protezione del reddito di famiglie e imprese che possano garantire rapidità di intervento e un primo sostegno ad ampie platee di beneficiari. In generale, l’educazione assicurativa è cruciale per rendere individui e imprese più consapevoli dei rischi che corrono e degli strumenti che possono attivare per gestirli”.

A questo scopo, Ivass ha anche lanciato un prodotto innovativo e che sicuramente può arrivare a tutti, ad incominciare dai più giovani: un videogame. Il nome è “IN VIAGGIO. Occhio all’imprevisto!” ed è disponibile sul sito di Ivass. Si tratta di una sorta di gioco di ruolo, in cui l’utente si immedesima nelle sorti di un protagonista chiamato a compiere diverse scelte di condotta, su attività rischiose e in particolare sulla guida di un’automobile. Ma non solo. Il tema del gioco è infatti quello del viaggio, con tutti gli imprevisti ad esso legati.