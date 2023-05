Italo venderà la sua Alta Velocità con i biglietti dei regionali e degli Intercity di Trenitalia: ecco come funziona la novità Antitrust

La novità pone fine a quello che l’Antitrust considerava “un vantaggio competitivo non replicabile”. Su sito e app di Italo anche i biglietti di regionali e Intercity di Trenitalia e delle sue partecipate

Buone notizie per viaggiatori e pendolari. L’Antitrust ha stabilito che Italo potrà vendere i biglietti dei treni regionali e Intercity di Trenitalia, combinandoli con i propri treni di Alta Velocità. Cosa significa? Significa che andando sul sito o sull’app di Italo ci sarà la possibilità di comprare un viaggio che comprende non solo la tratta coperta dall’Alta velocità di Italo, ma anche quella percorribile con un treno regionale. Facendo un esempio pratico chi deve andare a Roma Trastevere o Magliana da Milano, potrà acquistare sul sito di Italo, sia il biglietto dell’alta velocità che arriva a Roma Termini o Roma Tiburtina che quello del regionale Trenitalia che porta a Trastevere o Magliana.

La decisione dell’Antitrust

Fino ad oggi sul sito o sull’app di Italo si potevano acquistare solo biglietti per i treni ad alta velocità di Ntv, la società che possiede Italo. Se i viaggiatori avevano bisogno anche di un regionale dovevano invece andare sul sito o sull’app Trenitalia e scegliere il regionale o un biglietto integrato con Intercity e regionali, che sono gestiti dalla stessa Trenitalia o dalle sue partecipate (Trenord in Lombardia o TPER in Emilia-Romagna, ecc.) Questa situazione, secondo l’Antitrust procurava a Trenitalia “un vantaggio competitivo non replicabile dal concorrente”, vale a dire Italo.

Da tempo quest’ultima chiedeva a Trenitalia di permetterle di vendere i biglietti integrati, ma un accordo non era mai stato trovato. Adesso ci ha pensato l’Autorità garante delle concorrenza e del mercato a risolvere il problema. L’Antitrust aveva infatti aperto un’istruttoria che si è conclusa con questa nuova soluzione, proposta direttamente da Trenitalia.

Biglietti combinati su Italo: come funziona

Da oggi, dunque, Italo potrà vendere i biglietti della sua alta velocità combinati con quelli delle coincidenze per i treni regionali e Intercity di Trenitalia. Non solo: i viaggiatori potranno acquistare, insieme all’alta velocità di Italo anche i biglietti per le

“società partecipate da Trenitalia (TPER e Trenord, in Emilia-Romagna e Lombardia)”. C’è poi un’ultima novità: i monitor dei regionali e degli Intercity di Trenitalia segnaleranno anche le coincidenze con l’alta velocità di Italo.