Italo: fondo Usa vuole comprare il 100% per 1,9 miliardi

Global Infrastructure Partner vuol comprare tutta la società, pur auspicando che Luca di Montezemolo e Flavio Cattaneo restino alla guida – L’offerta vincolante è valida fino al 7 febbraio – Oggi riunione d’urgenza del Cda di Ntv

Gli azionisti di Italo e la società hanno ricevuto da Global Infrastructure Partners III funds (‘GIP’), investitore internazionale specializzato in infrastrutture che gestisce circa 40 miliardi di dollari per i propri investitori – una offerta vincolante per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Italo ad un corrispettivo equity value di euro 1,9 miliardi.

Lo annuncia in una nota Ntv, precisando che l’offerta scade alle 17 del 7 febbraio e che Italo ha fissato per oggi martedì 6 febbraio alle 15 un consiglio di amministrazione per valutare lo stato del processo finalizzato alla quotazione in Borsa , la cui richiesta è stata presentata il 23 gennaio, ed esperire le verifiche di propria competenza in merito all’offerta.

L’offerta prevede anche la facoltà per gli attuali azionisti di reinvestire fino ad un massimo del 25% dei proventi derivanti dalla vendita alle stesse condizioni dell’eventuale acquisto da parte di Gip. Il Fondo auspica inoltre che l’attuale presidente Luca Cordero di Montezemolo e l’amministratore delegato Flavio Cattaneo mantengano i rispettivi ruoli in Italo.