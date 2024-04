Italiaonline sempre più cookieless con l’adozione di Euid

Partnership con The Trade Desk per la nuova iniziativa di identificazione open-source European Unified Id, un upgrade ai cookie di terze parti e interoperabile con altre soluzioni di identificazione presenti sul mercato

Italiaonline, la principale Internet company italiana, ha stretto una partnership con The Trade Desk, leader mondiale nella tecnologia pubblicitaria, per adottare l’iniziativa di identificazione chiamata European Unified Id (Euid). Italiaonline diventa così il primo publisher italiano a supportare attivamente questa soluzione.

L’addio dei cookie e la nuova sfida del mercato pubblicitario

Italiaonline si unisce a The Trade Desk per affrontare la sfida della pubblicità senza cookie, cercando di bilanciare la personalizzazione degli annunci con il rispetto della privacy dei consumatori. Grazie alla partnership, verrà utilizzata la soluzione Euid per migliorare il targeting pubblicitario in ambienti privi di cookie, compresi canali ad alto coinvolgimento come la tv connessa, l’audio digitale e le app mobili.

La nuova iniziativa di identificazione open-source Euid

La soluzione Euid, introdotta da The Trade Desk, permette agli inserzionisti di raggiungere il proprio pubblico con maggiore precisione e di migliorare la misurazione online. Italiaonline sfrutta la sua vasta base di utenti iscritti alle caselle e-mail (circa 10 milioni di utenti) per integrarsi con Euid, offrendo così un importante vantaggio nel targeting pubblicitario senza cookie.

Euid, conforme alle normative Gdpr e basata su dati autenticati, consente agli inserzionisti di distribuire campagne pubblicitarie cookieless sulle properties di Italiaonline.

Interoperabile con altri identificatori

La soluzione Euid identity è interoperabile con diversi altri identificatori, consentendo agli inserzionisti di accedere a una soluzione completa e adatta alle loro esigenze di dati per una pubblicità digitale efficace nell’era post-cookie.

“L’Euid è complementare alla nostra offerta cookieless e siamo molto felici di collaborare con The Trade Desk a questa iniziativa di portata europea. Il nostro impegno nei confronti degli utenti è quello di fornire una soluzione tecnologica che rispetti la loro privacy e, al tempo stesso, massimizzi l’efficacia del messaggio pubblicitario. Gli inserzionisti beneficiano così di una solida base di pubblico autenticato, che consente loro di raggiungere i gruppi target desiderati con precisione e su larga scala” ha commentato Carmine Laltrelli, Adv Tech Director di Italiaonline.

“È giunto il momento per l’industria digitale di lavorare insieme e sviluppare un nuovo tessuto di identità per l’open internet che aiuti a preservare lo scambio di valore della pubblicità pertinente per inserzionisti, editori e consumatori. In particolare, con l’obsolescenza dei cookie di terze parti. Italiaonline può utilizzare l’EUID per ottimizzare le entrate, lavorando al contempo per offrire agli inserzionisti campagne più mirate che raggiungano il pubblico giusto” ha dichiarato Sven Hagemeier, General Manager, Inventory Development EMEA, The Trade Desk.