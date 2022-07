Italiaonline, nel network Newsonline anche l’agenzia Nova

L’agenzia di stampa Nova, specializzata nel monitoraggio delle fonti d’informazione internazionali si unisce a Newsonline, network di Italiaonline nonché business unit e concessionaria in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari per il più rilevante pool di siti nativi digitali della categoria “notizie e informazioni”

Italiaonline arricchisce la sua business unit “Newsonline” con l’agenzia di stampa Nova, un nuovo prestigioso partner dal respiro internazionale che permette al network di arrivare a ben 14 testate, unite non solo per la raccolta pubblicitaria, ma anche grazie al noto portale di informazione che aggrega i contenuti provenienti dalle rispettive fonti giornalistiche. Da inizio 2022, l’aggregato dei 10 editori di Newsonline (che editano le 14 testate) posiziona stabilmente l’offerta di Italiaonline nella top ten delle properties di news, comprese quelle finanziarie.

“Mediamente più di 1,3 milioni di lettori al giorno, nel primo trimestre 2022, si sono informati su una delle testate del nostro polo”, ha dichiarato Luca Paglicci, Head of Newsonline. Con Agenzia Nova la specializzazione nell’informazione di servizio, del network Newsonline, si fa ancora più marcata. L’agenzia, edita dalla società Agenzia Nova S.r.l., è stata fondata nel 2001 da Fabio Squillante che ne detiene anche la direzione generale. Direttore Responsabile è Enrico Singer, che guida una redazione centrale a Roma e altre due locali a Milano e a Napoli, mentre una rete di corrispondenti sparsi sul territorio nazionale assicura la copertura in tutta Italia. Attraverso un vasto network di collaboratori, inoltre, l’agenzia copre tutti i continenti ed è diventata nel tempo l’agenzia di stampa di riferimento in Italia sugli affari internazionali.

“Abbiamo scelto con cura il partner per l’advertising, un aspetto che consideriamo strategico per la presenza sul web di Agenzia Nova. In Newsonline abbiamo trovato la professionalità, l’attenzione ed il sostegno che cercavamo. Siamo certi che assieme potremo intraprendere un percorso di crescita e di progressiva affermazione”, il commento di Fabio Squillante.

Le testate giornalistiche e gli editori del network di Italiaonline Newsonline

Oltre ad Agenzia Nova fanno parte di Newsonline i seguenti editori con le rispettive testate: