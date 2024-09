Italia-Uk, Starmer: da Leonardo e Marcegaglia investimenti per 485 milioni di sterline

Italia-Uk, l’annuncio di Starmer: nuovi investimenti di imprese italiane in Gran Bretagna per 485 milioni di sterline da parte di Leonardo e Marcegaglia nei settori della difesa, crescita sostenibile e innovazione

Nuovi investimenti di imprese italiane in Gran Bretagna per 485 milioni di sterline (574 milioni di euro) sono stati annunciati da Keir Starmer in occasione della sua visita a Roma per incontrare Giorgia Meloni e, prima, delegazioni di alcune imprese. Si tratta di investimenti nei settori della difesa, della crescita sostenibile e dell’innovazione: 435 milioni di sterline da Leonardo e 50 milioni da Marcegaglia, precisa il governo britannico in una nota.

Italia-Uk, Starmer: quanto vale l’interscambio

“Le nostre relazioni commerciali stanno fiorendo, il nostro interscambio vale 50 miliardi di sterline. Nuove decisioni su investimenti, inclusi i 485 milioni di sterline annunciati oggi, aumenteranno i posti di lavoro e la crescita e dimostrano la nostra relazione commerciale solida“, si legge nella dichiarazione congiunta che i premier dei due Paesi hanno sottoscritto oggi.

“Intendiamo rafforzare ulteriormente la cooperazione sul rafforzamento delle relazioni fra le persone e sosteniamo con forza l’ottimizzazione delle opportunità esistenti per gli studenti liceali per visitare e studiare in entrambi i nostri Paesi”, precisa la dichiarazione, senza aggiungere altro sulla mobilità dei giovani dopo la Brexit.