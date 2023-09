Italia fuori dalla Via della Seta, Tajani: “Meloni ha informato la Cina”

Da mesi la premier Giorgia Meloni sta cercando un modo di uscire dal progetto senza rompere con la seconda economia mondiale

L’Italia è pronta ad abbandonare la Via della Seta cinese. Giorgia Meloni, “ha parlato alla Cina dei piani dell’Italia per uscire dalla Via della Seta”, l’accordo siglato nel 2019 dall’ex premier Giuseppe Conte e il presidente cinese Xi Jinping. Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un’intervista alla rete statunitense Fox News, a New York. Alla domanda se l’Italia si aspetta delle “ritorsioni” da parte di Pechino, Tajani ha risposto: “Non lo so, ma noi siamo alleati degli Stati Uniti. Vogliamo parlare con la Cina, certo, ma facciamo parte del patto transatlantico”. Tajani si trova a New York per partecipare alla 78ma sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Dunque, la decisione di ritirare l’Italia dall’accordo sembra essere stata presa e comunicata, anche se non attraverso una nota ufficiale. Da mesi la premier sta preparando il terreno per concludere “in modo diplomatico” il memorandum che l’Italia, l’unico paese del G7, ha firmato con la Cina senza rompere con la seconda economia mondiale. Al di là delle parole rimane da capire se ci sarà il passaggio parlamentare come richiesto dalle Camere e promesso dallo stesso governo.