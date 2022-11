Ita Airways: Turicchi presidente al posto di Altavilla, ecco il nuovo cda

Il Mef ha rinnovato il Cda: Turicchi presidente a tempo per 10 mesi. Entrano tre nuovi consiglieri

Antonino Turicchi è il nuovo presidente di Ita Airways. Il ministero dell’Economia e delle Finanze, in vista dell’assemblea dei soci, ha indicato la lista per il consiglio di amministrazione di Italia Trasporto Aereo. La lista dei componenti del cda comprende: Antonino Turicchi (presidente); Fabio Lazzerini (amministratore delegato); Gabriella Alemanno, Frances Ousleey, Ugo Arrigo come consiglieri.

Ita: Turicchi presidente prende il posto di Altavilla

La nomina di Turicchi a presidente è nell’aria già da qualche giorno. Il manager succede ad Alfredo Altavilla, dimessosi ufficialmente lo scorso 7 novembre dopo lo scontro con il Mef e il cda e il ritiro delle deleghe.

Altavilla e la maggioranza del vecchio cda, eccezion fatta per l’amministratore delegato, Fabio Lazzerini, si erano dimessi alla vigilia della precedente assemblea, che non aveva però deliberato subito il rimpiazzo degli amministratori, dando il via libera solo all’aumento di capitale da 400 milioni.

Turicchi, voluto dall’attuale Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è un funzionario di lungo corso del Tesoro dal 1994, è stato direttore generale di CDP dal 2002 al 2009, fra gli altri incarichi è stato nel CdA di varie società quotate, da Mps ad Autostrade per l’Italia e Leonardo ed ha anche servito nel CdA della vecchia Alitalia – CAI. Oggi è Ad di Fintecna, carica che a quanto pare conserverà, dato che l’incarico di Presidente di Ita è a termine (10 mesi).

Da presidente di Ita, Turicchi dovrebbe avere le stesse deleghe esecutive che Altavilla aveva in mano prima del ritiro, eccezion fatta per quella relativa alla gestione del personale. Il manager avrà dunque poteri esclusivi sulla comunicazione, sui rapporti istituzionali, sulle strategie. Spetterà a lui gestire la privatizzazione dell’ex compagnia di bandiera.

Il nuovo Cda di Ita Airways

Insieme a Turicchi il Mef ha nominato i membri del nuovo consiglio di amministrazione ridotto (il numero dei consiglieri scende da 9 a 5. Confermata Frances Ousleey, entrano Gabriella Alemanno e Ugo Arrigo. Fabio Lazzerini amministratore delegato e direttore generale di Ita, è stato confermato anche nel ruolo di Consigliere d’amministrazione.