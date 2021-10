Inwit compra 700 impianti per 70 milioni da Vodafone Italia

Le infrastrutture coprono mille chilometri di gallerie stradali e autostradali – Rientrano nell’operazione anche 32 sistemi di antenne distribuiti

La società delle torri Inwit ha acquisito per 70 milioni di euro circa 700 impianti radioelettrici e 32 Das (sistemi di antenne distribuiti) da Vodafone Italia. Lo annuncia il gruppo di telecomunicazioni in una nota, precisando che gli impianti coprono mille chilometri di gallerie stradali e autostradali.

Il pacchetto di tunnel “include tratte significative nei collegamenti nazionali per numerosità, conformazione ed esigenza di copertura cellulare in galleria”, mentre tra i Das che rientrano nell’operazione “si segnalano alcuni importanti hotel, stadi, strutture sportive ed uffici”.

L’acquisizione “posiziona Inwit come player nazionale di connettività di lungo termine nel segmento stradale e si inserisce nel percorso di digitalizzazione a supporto delle smart road – prosegue la nota – che necessiterà di sistemi IoT per acquisire e trasmettere informazioni relative allo stato dell’infrastruttura viaria e per le attività di monitoraggio delle condizioni di sicurezza, oltre a rafforzare il ruolo della società nel mercato delle coperture indoor (Das)”.

Si ricorda che dal 31 marzo 2020, grazie ad un accordo con Vodafone Italia, è stata ultimata la fusione di Vodafone Towers Italia in Inwit.