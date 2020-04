Investindustrial lancia Opa su Guala Closures, titolo schizza

La società guidata da Andrea Bonomi ancia un’offerta pubblica volontaria e parziale sui tappi hi-tech di Guala Closures – L’opa è pari a 6 euro per azione, con un premio del 23,7% rispetto al prezzo del 15 aprile, e riguarda il 20% dei diritti di voto

Investindustrial, tramite Special Packaging Solutions Investments, ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su Guala Closures, società quotata sullo Star che produce chiusure in alluminio per bevande e tappi hi-tech e ha tra i propri soci Marco Giovannini (24,27%) e i fondi Peninsula (8,81%), Amber (6,43%) e Alantra (5,91%).

Con questa operazione, l’azienda guidata da Andrea Bonomi mira ad acquisire fino al 20% circa dei diritti di voto (22,6% dei diritti economici) di Guala Closures. L’offerta è di 6 euro per azione ordinaria, cifra che rappresenta un premio del 23,7% rispetto al prezzo medio ponderato del 15 aprile e del 17,6% rispetto all’ultima settimana. Se però il confronto viene effettuato con il prezzo medio ponderato degli ultimi tre mesi l’offerta è a sconto del 5,4%. L’esborso massimo è di 90,99 milioni e l’importo sarà finanziato con mezzi propri.

“L’offerta – sottolinea Investindustrial in una nota – non è finalizzata alla revoca delle azioni ordinarie Guala Closures dalla quotazione”.

“Investindustrial è ben bilanciata fra capitale investito e liquidità e nei prossimi tre anni investirà 5 miliardi di euro e stimiamo che almeno 2,5 miliardi saranno investiti in Italia. Sono infatti convinto che il Paese saprà superare questa difficile fase e tornare a crescere e noi, come Investindustrial, faremo la nostra parte”, ha affermato Andrea Bonomi, managing principal dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, dopo l’annuncio dell’Opa su Guala Closures.

“L’operazione annunciata oggi – ha spiegato il manager – è finalizzata a realizzare un investimento finanziario in una società solida e ad alto potenziale di ulteriore sviluppo, guidata da un management eccellente e di grande competenza”. “Peraltro il settore in cui Guala opera ci èben noto avendo già nvestito sia nel packaging con Saffa che nella filiera del vino con AEB e Chianti Ruffino, ma anche, come famiglia Bonomi, in Sella&Mosca”, ha concluso Bonomi.

A Piazza Affari dopo aver faticato a fare prezzo segnando con un rialzo teorico del 18%, il titolo Guala Closures guadagna il 21,88% a 5,85 euro, avvicinandosi dunque al prezzo di Opa.