Investindustrial e The Carlyle Group creano un colosso dell’interior desing

Il gruppo che nascerà sarà il più grande al mondo nel settore con un patrimonio culturale di matrice europea e ricavi consolidati per oltre 500 milioni di euro.

Investindustrial e The Carlyle Group creeranno un gruppo globale nel settore dell’interior design di alta gamma che includerà brand iconici e tra loro complementari. Lo comunicano le due società attraverso una nota.

Fondi di investimento controllati da Carlyle e Investindustrial avranno quote paritetiche nel nuovo Gruppo e investiranno al fianco della famiglia Busnelli, fondatrice di B&B Italia, e di Piero Gandini, fondatore di Flos, che manterranno una quota di minoranza. Il gruppo includerà anche Louis Poulsien, attualmente controllata da Investindustrial.

Piero Gandini, amministratore delegato di Flos, sarà presidente del nuovo gruppo mentre Giorgio Busnelli, presidente di B&B Italia, sarà Vicepresidente.

La nuova società si chiamerà Design holding e riceverà risorse importanti dagli azionisti: sono previsti circa 1 miliardi di investimenti da destinare sia alle acquisizioni che alla crescita interna.

“Il design è un settore chiave per l’Italia – è la premessa da cui è partito Andrea Bonomi, presidente dell’advisory board di Investindustrial – dove il fattore dimensionale rappresenta ancora una criticità. Siamo quindi molto soddisfatti del lavoro fatto in quattro anni al fianco di imprenditori di grande esperienza come Giorgio Busnelli e Piero Gandini per la crescita, organica e per acquisizioni, di Flos e B&B Italia. Oggi, grazie anche alla recente acquisizione di Louis Poulsen, il polo del design ha raggiunto una dimensione significativa che riteniamo rappresenti il corretto punto di partenza per l’avvio di una nuova importante fase di sviluppo caratterizzata da un maggiore respiro internazionale. Nei prossimi anni lavoreremo combinando la competenza degli imprenditori, il nostro approccio industriale e la presenza globale del nostro nuovo partner Carlyle con l’obiettivo di affermare il nuovo gruppo come primo esempio di realtà leader nel design di alta gamma a livello internazionale”.

” Partiamo dal convincimento – ha dichiarato al Sole 24 Ore Marco De Benedetti, a capo di Carlyle in Italia – che l’arredamento di fascia alta avrà tassi di crescita elevati a livello globale. In Italia esistono know how unici ma il settore è ancora frammentato”. Le statistiche indicano infatti che il settore arrredo-design nel nostro Paese conta circa 29.000 società, alcune delle quali rappresentano effettivamente i marchi tra i più conosciuti e venduti al mondo. Il valore della produzione ha raggiunto i 27 miliardi di euro lo scorso anno e l’Italia è il terzo esportatore mondiale di mobili dopo Cina e Germania. Tuttavia il fatturato medio delle aziende viaggia intorno ai 2 milioni e sono circa una ventina le aziende che possono vantare un fatturato superiore a 100 milioni.

“Questo progetto nasce dall’idea di portare il design italiano – spiega ancora Piero Gandini, presidente del nuovo gruppo e ceo di Flos – storicamente caratterizzato da una dimensione familiare, a un nuovo livello nell’arena internazionale”.

Nell’operazione JPMorgan e Lazard hanno agito in qualità di advisor finanziari. Latham & Watkins e Chiomenti Studio Legale sono stati advisor legali rispettivamente di Carlyle Group e di Investindustrial.

Aggiornato alle 11:37 di mercoledì 12 settembre 2018