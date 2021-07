Investimenti sostenibili: Bankitalia accelera

Con la pubblicazione della “Carta degli Investimenti Sostenibili”, la Banca d’Italia integra definitivamente i criteri Esg nelle proprie strategie per selezionare gli investimenti, assumendo anche una serie di impegni

Bankitalia fa un passo avanti sulla strada della sostenibilità. Nell’anno in cui il nostro Paese ha la presidenza del G20 e (insieme al Regno Unito) ospita la COP26, Via Nazionale ha definito la “Carta degli Investimenti Sostenibili”, con cui integra definitivamente i criteri Esg nelle proprie strategie d’investimento e assume una serie di impegni.

Dal 2019 l’istituto centrale segue i principi della finanza sostenibile per selezionare i titoli del proprio portafoglio azionario (la cui intensità carbonica è calata del 30% nel triennio 2018-2020) e dall’anno successivo gli stessi criteri sono stati adottati per gli investimenti in bond societari.

Ora, con la nuova Carta, Bankitalia estende le valutazioni sulla sostenibilità a tutti gli investimenti gestiti in autonomia, ossia quelli del portafoglio finanziario e delle riserve valutarie (restano invece fuori dal perimetro i portafogli di politica monetaria, sui quali la responsabilità è dell’Eurosistema).

“I rischi collegati ai cambiamenti climatici hanno implicazioni anche per le banche centrali e le loro principali funzioni: la supervisione sugli intermediari; la tutela della stabilità finanziaria; la politica monetaria – sottolinea Paolo Angelini, vicedirettore generale della Banca d’Italia – Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, per conseguire l’obiettivo del dimezzamento delle emissioni entro il 2030, gli investimenti in energie pulite dovranno triplicare, raggiungendo i 4.000 miliardi di dollari l’anno a livello globale”.

L’istituto privilegerà le aziende virtuose su tre fronti:

utilizzo responsabile delle risorse naturali; attenzione per le condizioni di sicurezza, salute, giustizia, parità e inclusione; produzione di reddito e lavoro nel rispetto di principi etici e delle migliori pratiche di governo societario.

I criteri di esclusione si baseranno invece su diversi riferimenti normativi, tra cui:

le otto convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro riguardanti il lavoro forzato, la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, l’uguaglianza di retribuzione, l’abolizione del lavoro forzato, la discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, l’età minima per l’assunzione, le forme peggiori di lavoro minorile;

i trattati internazionali in materia di armi controverse, in particolare le convenzioni riguardanti le armi biologiche e chimiche, le mine antiuomo e le munizioni a grappolo;

, in particolare le convenzioni riguardanti le armi biologiche e chimiche, le mine antiuomo e le munizioni a grappolo; il trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

La Banca “esclude infine i produttori di tabacco”, mentre nessun bando è previsto per le aziende collegate alle fonti d’energia fossile, a cominciare dalle compagnie petrolifere.

Infine, con la “Carta degli Investimenti Sostenibili” Bankitalia assume altri due impegni:

incoraggiare “le iniziative per la produzione, la diffusione e la trasparenza delle informazioni sulla sostenibilità da parte degli emittenti, degli intermediari e degli altri operatori del sistema finanziario”;

elaborare “analisi sulla finanza sostenibile”, comunicare “con regolarità i risultati raggiunti nella gestione dei propri investimenti e gli effetti per la società e l’ambiente” e in questo modo “contribuire alla diffusione della cultura della finanza sostenibile nel sistema finanziario e tra i cittadini”.

“I rischi climatici e le politiche miranti a contrastarli hanno importanti ripercussioni sull’attività economica – conclude Angelini – Possono determinare il successo di alcune imprese e un quadro avverso per altre. È immediato il collegamento con i rischi tradizionali degli intermediari finanziari: rischio di credito per le banche, rischi di catastrofe naturale per le assicurazioni. Il raggiungimento degli obiettivi climatici richiede dunque adeguate politiche di regolamentazione e vigilanza sui mercati e sugli intermediari”.