Investimenti assicurativi: ecco le nuove regole Consob-Ivass

Consulenza obbligatoria sui prodotti complessi, dichiarazione di rispondenza alle esigenze del cliente, novità sulle informazioni da fornire prima della vendita e altro ancora: ecco cosa cambia con il recepimento della direttiva europea IDD

Dopo quasi due anni di lavoro coordinato, Ivass e Consob hanno pubblicato le nuove regole sulla vendita dei prodotti d’investimento assicurativi (IBIP: Insurance Based Investments Products), cioè le polizze rivalutabili di ramo I, i prodotti di ramo III e V e le polizze multiramo. Le novità riguardano ambiti diversi come la consulenza obbligatoria, i documenti precontrattuali, le informazioni sui costi e altro ancora. Le norme recepiscono l’ultima direttiva europea in materia di distribuzione assicurativa (IDD, Insurance Distribution Directive, che sostituisce Mifid 2) e sono poste in consultazione pubblica fino al 31 ottobre. Entro fine anno sarà varata la regolamentazione definitiva, dopo di che si aprirà una fase di transizione, probabilmente di tre mesi, per dare tempo agli intermediari di adeguarsi.

Nel dettaglio, sono stati scritti due nuovi regolamenti: quello dell’Ivass sul processo di governo e controllo di tutti i prodotti assicurativi (POG: Product Oversight and Governance), con norme da applicare sia ai produttori sia ai distributori, e quello della Consob sulla distribuzione di IBIP tramite banche, Poste e intermediari finanziari.

Le Autorità hanno lavorato insieme per allineare i regolamenti e creare così una disciplina omogenea a prescindere dal canale di vendita. L’obiettivo era evitare il paradosso che uno stesso prodotto seguisse la disciplina Consob se venduto da una banca e le regole Ivass se venduto da un agente assicurativo.

CONSULENZA OBBLIGATORIA SUI PRODOTTI COMPLESSI

Per quanto riguarda le novità normative, viene introdotta la consulenza obbligatoria (e gratuita) per la vendita di IBIP complessi. Rientrano in questo perimetro i prodotti di ramo III, V e i multiramo, ma non le polizze rivalutabili di ramo I a capitale garantito.

LA “DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ALLE ESIGENZE E RICHIESTE”

Anche nelle transazioni che non prevedono consulenza, chi vende la polizza deve fornire al cliente la “Dichiarazione di rispondenza alle esigenze e richieste”, un documento che attesta i motivi per cui il prodotto scelto è adatto a quel determinato cliente.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SEMPLIFICATA

Viene inoltre semplificata l’informativa precontrattuale per tutti i prodotti assicurativi e per tutti i canali distributivi, eliminando le sovrapposizioni tra le informative Consob e Ivass.

UN DOCUMENTO SU COSTI E RENDIMENTI

Nasce poi il Documento Unico di Rendicontazione (DUR) per il produttore e il distributore, che conterrà tutte le informazioni su costi e rendimenti degli IBIP.

INCENTIVI AI BROKER

Una novità importante per gli operatori riguarda gli incentivi, cioè i compensi pagati agli intermediari da soggetti che non siano i clienti. Gli incentivi sono sempre vietati per la consulenza indipendente, mentre in tutti gli altri casi sono legittimi solo se non danneggiano in alcun modo i clienti, ad esempio ponendo il broker in una situazione di conflitto d’interessi.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI

Infine, vengono semplificati gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale degli intermediari, considerando equivalenti le competenze acquisite per la distribuzione di prodotti assicurativi e finanziari.

Scarica i documenti in consultazione dai siti di Consob e Ivass.