Intesa Sanpaolo, via alla terza edizione di Imprese vincenti

Parte l’iniziativa a sostegno delle Pmi italiane: per presentare la candidatura c’è tempo fino al 19 aprile – Il commento di Stefano Barrese, Responsabile della Banca dei Territori di Intesa

Parte la terza edizione di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane lanciato nel 2019 e che ha finora accompagnato 264 aziende ‘vincenti’ in percorsi di crescita e sviluppo. Quasi 6.000 le PMI italiane che si sono autocandidate alle precedenti selezioni di Imprese Vincenti. Il successo fin qui raccolto dall’iniziativa – sia in termini di partecipazione che di attività avviate con i partner di progetto – è la miglior conferma della volontà di moltissime aziende nell’intraprendere percorsi di valorizzazione nonostante un contesto particolarmente complesso ed incerto.

Intesa Sanpaolo lancia quindi la nuova edizione di Imprese Vincenti con l’obiettivo di cogliere e sviluppare i segnali tuttora presenti nel panorama imprenditoriale italiano: più elementi convergono nel considerare il 2021 come l’anno delle aziende che – nonostante la pandemia – continuano ad investire, a puntare su leve come qualità e sostenibilità, a rispondere alla crisi con iniziative di profonda trasformazione adattandosi alla domanda del mercato e mantenendo occupazione, tanto da rappresentare uno stimolo al rilancio dell’economia italiana.

Emergono – spiega la banca in una nota – aziende in cui la costanza e la lungimiranza degli imprenditori e delle persone bilanciano l’impatto della crisi, mantenendo quegli elementi di eccellenza riconosciuti anche all’estero e ancora oggi chiave del successo del made in Italy sul mercato. Con Imprese Vincenti 2021 Intesa Sanpaolo punta quindi a sostenere questo patrimonio del tessuto produttivo italiano offrendo, insieme ai Partner di progetto, strumenti di crescita e visibilità in linea con gli impulsi di rilancio dell’economia del Paese e in coerenza con il piano ‘Motore Italia’, il nuovo programma strategico del Gruppo che mette a disposizione 50 miliardi per il rilancio delle PMI.

“Grazie a Imprese Vincenti – ha commentato Stefano Barrese, Responsabile di Banca dei Territori Intesa Sanpaolo – abbiamo fatto comprendere come molte aziende creino il proprio successo con intelligenza, pianificazione ed impegno, generando valore per se stesse e per l’economia. Questo impegno non è venuto meno, nonostante la pandemia, ma ha bisogno di essere sostenuto con tutti gli strumenti possibili, perché le PMI italiane davvero costituiscono la ricchezza di questo Paese in termini non solo produttivi ma anche di conoscenze, di competenze, di creatività, di attaccamento ai valori del territorio. La terza edizione di Imprese Vincenti – continua Barrese – guarda proprio a queste realtà, capaci di flessibilità e di lavorare su orizzonti di lungo periodo, e si inserisce in un contesto più ampio di iniziative che Intesa Sanpaolo sta portando avanti a favore del mondo imprenditoriale e per il rilancio dell’economia italiana, con 50 miliardi di credito a disposizione di tutte le PMI”.