Intesa Sanpaolo vende sul mercato la sua quota in Nexi (5,1%) e si prepara ad incassare circa 600 milioni

Sono già tre i pretendenti alla quota di Intesa Sanpaolo in Nexi – L’operazione sarà chiusa rapidamente sul mercato

Intesa Sanpaolo esce da Nexi e si prepara ad incassare circa 600 milioni di euro. Carlo Messina, il Ceo della prima banca italiana, ha dato ieri mandato di vendere sul mercato la partecipazione di Intesa Sanpaolo in Nexi che equivale al 5,1% del capitale della società dei pagamenti digitali guidata da Paolo Bertoluzzo. La Borsa ha subito premiato il titolo della banca, che ieri ha guadagnato l’1,2%, mentre le vendite hanno penalizzato Nexi che ha perso l’1,89%.

QUOTA INTESA SANPAOLO IN NEXI: TRE POSSIBILI ACQUIRENTI

La quota di Nexi messa in vendita da Intesa è molto ambita e, secondo quanto riferisce oggi il quotidiano Mf Milano Finanza, ci sono almeno tre possibili acquirenti in un’operazione che potrebbe avere tempi lampo e cioè l’hedge fund Marshall Wace, Norges Bank e Ubs. Joint bookrunner del collocamento sono la Bofa e JP Morgan.

Agli attuali corsi di Borsa la quota di Intesa Sanpaolo in Nexi vale 640 milioni ma di solito, in operazioni di collocamento veloce, gli acquirenti possono sperare di ottenere uno sconto del 10%. In ogni caso la plusvalenza che Messina si prepara ad incassare si aggira sui 600 milioni di euro.

TRA INTESA E NEXI RESTANO IN PIEDI GLI ACCORDI COMMERCIALI

L’uscita di Intesa Sanpaolo dal capitale di Nexi non cancellerà però gli accordi commerciali che esistono tra i due gruppi fin dal 2019 e che resteranno sicuramente in vita.

Nelle prossime ore l’operazione potrebbe già concludersi e sarà interessante vedere come reagirà oggi la Borsa dopo le prime reazioni di ieri a Piazza Affari.