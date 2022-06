Intesa Sanpaolo premiata come migliore società europea nelle relazioni con analisti e investitori

Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, sono stati premiati come migliori Investor Relations Officer europei cross-sector

Tripletta di premi per Intesa Sanpaolo all’IR Magazine Awards 2022. Il colosso bancario italiano ha portato a casa tre premi, tra cui due dei trofei più ambiti: come migliore società cross-sector europea e – per il secondo anno consecutivo – migliore istituzione finanziaria europea per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori e il premio per il miglior responsabile delle relazioni con gli investitori (grandi capitali) Marco Delfrate e Andrea Tamagnini.

Il premio – si legge in una nota – è conferito annualmente da oltre tre decenni dalla prestigiosa rivista specializzata IR Magazine sulla base delle valutazioni espresse da analisti finanziari e investitori.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che riflette i nostri continui sforzi e la nostra attenzione per migliorare costantemente la trasparenza e la qualità della nostra comunicazione con il mercato”, ha affermato Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo.

IR Magazine Awards – Europe 2022

In tutto il mondo, gli IR Magazine Awards sono suddivisi in due categorie: premi ricercati, in cui i vincitori sono scelti dalla comunità degli investitori, e premi per nomination, in cui i vincitori sono scelti da una giuria. Per l’edizione di quest’anno la giuria era composta da:

Mike Allen, responsabile della ricerca presso Zeus Capital

James Beech, caporedattore di IR Magazine

Heinrich Ey, direttore e co-responsabile degli investimenti per le mid/small cap tedesche ed europee presso Allianz Global Investors

Simon Gleadhill, responsabile del reporting aziendale e del controllo tecnico IFRS presso Howden Joinery Group

Madeleine Szeluch, direttore relazioni con gli investitori ESG di Novartis

Gervais Williams, responsabile delle azioni di Premier Miton Investors.

La giuria ha scelto i vincitori di 15 diversi premi, tra cui due nuove categorie aggiunte per il 2022: la migliore innovazione nelle comunicazioni con gli azionisti, vinta dalla svizzera Baloise Group, e la migliore strategia IR per il settore retail, il cui trofeo è andato alla finlandese Valmet.