Intesa Sanpaolo: nuovo progetto di economia circolare

Intesa Sanpaolo conclude un finanziamento con GreenCycle a valere sul plafond fino a 5 miliardi dedicato all’economia circolare

Intesa Sanpaolo concederà a GreenCycle, società attiva nella gestione dei rifiuti e delle materie riciclabili, a capo del Gruppo Schwarz, un finanziamento finalizzato al raggiungimento dei target collegati, in particolare, al miglioramento del riciclo delle materie plastiche. L’operazione è stata conclusa dalla collaborazione tra la Divisione Corporate & Investment Banking e il team circular economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

Per la Banca si tratta di un’ulteriore operazione internazionale a valere sul plafond fino a 5 miliardi di euro annunciato nel Piano d’Impresa 2018-2021, con l’impegno di sostenere progetti innovativi, ma soprattutto trasformativi per le Pmi e le grandi aziende ispirati ai principi dell’economia circolare. In soli due anni sono stati finanziati 62 progetti per un controvalore pari a circa 760 milioni di euro.

Per i progetti destinatari di finanziamenti di Intesa Sanpaolo per l’economia circolare devono soddisfare diversi criteri, come l’estensione della durata di vita dei prodotti, le energie rinnovabili, l’ottimizzazione delle risorse, i prodotti riciclabili e le tecnologie che abilitano e si ispirano a questo modello economico. Questo consente alla Banca di poter elargire il credito a condizioni sempre più vantaggiose per la clientela, con la precedente verifica del raggiungimento degli obiettivi in termini di economia circolare.