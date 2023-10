Intesa Sanpaolo Mobile confermata migliore app banking in Europa, Medio Oriente e Africa da Forrester

La società di ricerche statunitense ha dichiarato, per il secondo anno consecutivo, l’app di Intesa Sanpaolo Mobile “Overall Leader” nel loro report sulla digital experience

L’App Intesa Sanpaolo Mobile è la migliore app banking in Europa, Medio Oriente e Africa secondo Forrester. La società di ricerche statunitense ha dichiarato, per il secondo anno consecutivo, l’App di Intesa Sanpaolo Mobile “Overall Leader” con le migliori funzionalità e customer experience tra le 10 app di banking valutate nell’Area Emea.

Nel rapporto “The Forrester Digital Experience Review: Emea Mobile Banking Apps, Q3 2023”, oltre a riconoscere la digital leadership, punta i riflettori sulla best practice per gestione del conto (Account Management), gestione quotidiana delle proprie finanze (Money Management), ricerca (Search), contenuti (Content), prevenzione degli errori (Error avoidance).

Intesa Sanpaolo Mobile: oltre 8 milioni di clienti

“Essere riconosciuti per il secondo anno consecutivo Overall Leader nell’area Emea avvalora il nostro percorso di trasformazione digitale, in piena coerenza con gli obiettivi del Piano di Impresa 2022-2025 – ha spiegato Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo –. L’App Intesa Sanpaolo Mobile è utilizzata da oltre 8 milioni di clienti, con 1,8 miliardi di login all’anno e 168 milioni di operazioni transazionali, e ha supportato gli acquisti di prodotti e servizi conclusi sui nostri canali digitali, oggi più del 40% delle vendite totali della Banca dei Territori. Questo percorso di eccellenza ci ha portati a innovare i nostri sistemi di core banking e a lanciare isybank, la banca digitale solo mobile del Gruppo, accessibile da giugno attraverso un’app ancora più semplificata e intuitiva”.