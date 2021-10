Intesa Sanpaolo, la app mobile è al top in Europa

Grazie anche all’integrazione dei clienti Ubi Banca gli utenti sono aumentati di 1 milione di un anno e ora sono oltre 7 milioni. Il riconoscimento della Forrester

L’applicazione per gestire il conto online di Intesa Sanpaolo su dispositivi mobile è tra le migliori d’Europa. A stabilirlo è la società di ricerche di mercato statunitense Forrester, che ha dichiarato l’app Intesa Sanpaolo Mobile “Overall Digital Experience Leader” e Best Practice in diverse categorie tra le app bancarie europee che spiccano per funzionalità e user experience. La prima banca italiana è risultata la migliore in quattro categorie esaminate su tredici: funzionalità di “Everyday Banking” (Account Management), per la consultazione quotidiana di conti e carte e movimenti, grazie anche alla funzionalità smart di visualizzazione spese su mappa geografica; navigazione, grazie alla semplicità e accessibilità della nuova navigazione completamente riprogettata; guida all’utilizzo (Error avoidance e recovery), per l’assistenza interattiva e contestuale fornita al cliente nell’effettuare le operazioni con la App; privacy e contenuti informativi, per la chiarezza e trasparenza con cui l’App gestisce i contenuti legati a Privacy e permessi richiesti ai clienti.

In particolare l’app ha convinto gli esperti, tra i vari aspetti, per la grafica, le funzionalità veloci e intuitive, la semplicità nella ricerca dei movimenti e dei documenti, senza dimenticare il videobanking, la nuova modalità per entrare in contatto con i gestori remoti anche via video. La app di Intesa Sanpaolo ha visto un’importante crescita negli ultimi anni: oggi vanta 7 milioni di utenti attivi (+130% dal 2018, 1 milione in più solo nell’ultimo anno, grazie anche all’integrazione dei clienti Ubi Banca), oltre 1 miliardo di login all’anno, +10% di operazioni eseguite rispetto a un anno fa. Gli acquisti finanziari “conclusi” sui canali digitali tramite app nel 2021 sono stati 6 volte quelli del 2018 e rappresentano ormai oltre il 30% delle vendite totali della Banca dei Territori: oggi un acquisto in “self” su tre viene effettuato tramite l’applicazione.

“Oggi siamo una delle App più utilizzate in Europa – afferma Massimo Tessitore, Responsabile Canali Digitali – con oltre 7 milioni di clienti che la utilizzano, oltre 1 miliardo di login all’anno, grazie alla nostra forte attenzione al mobile. La nostra App ha sostenuto la robusta crescita degli acquisti ‘conclusi’ sui canali digitali dei nostri prodotti e servizi che rappresentano oggi oltre il 30% delle vendite totali di Banca dei Territori. Questa leadership è frutto dalla continua attenzione ai clienti, della focalizzazione degli investimenti sul digitale e della professionalità di tutte le persone del team”.