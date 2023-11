Intesa Sanpaolo-Isybank, riaperti i termini: c’è tempo fino al 29 febbraio per aderire alla banca digitale

Dopo le polemiche e l’apertura dell’istruttoria da parte dell’Antitrust, Intesa Sanpaolo estende fino al 29 febbraio il termine per autorizzate il trasferimento a Isybank

Dopo le polemiche delle ultime settimane e l’apertura di un’istruttoria da parte dell’Antitrust sul trasferimento della clientela a Isybank e sulle modalità con cui è stato comunicato ai correntisti, Intesa Sanpaolo ha deciso di riaprire i termini per l’adesione alla banca digitale lanciata la scorsa estate. Un passo che consentirà ai clienti insoddisfatti del passaggio di esprimere la propria preferenza.

Intesa riapre i termini per l’adesione a Isybank

Attraverso una nota, Intesa Sanpaolo ha comunicato l’estensione fino al 29 febbraio del termine per autorizzare i trasferimenti.

“In merito alla comunicazione inviata oggi relativa ai rapporti che verranno trasferiti su isybank il prossimo 18 marzo, un portavoce di Intesa Sanpaolo precisa che i clienti interessati potranno comunicare fino al 29 febbraio la propria preferenza in merito al passaggio a isybank. Questa decisione è stata assunta dalla banca dopo l’attento ascolto della propria clientela e per andare incontro nel modo migliore possibile alle esigenze raccolte”, si legge nella nota di Intesa Sanpaolo.

Intesa: “Progetto Isybank valido, non soddisfatto solo il 5% dei clienti”

“Intesa Sanpaolo – continua la nota – resta pienamente convinta della validità del progetto isybank, confermata anche dal fatto che oltre il 90% dei clienti trasferiti a ottobre è già operativo. Dalle nostre prime rilevazioni risulta non pienamente soddisfatto il 5% della clientela interessata e la banca sta già attivandosi per rispondere al meglio alle esigenze di questi clienti. Inoltre, il numero di chi ha chiesto e chiede di tornare in Intesa Sanpaolo è molto contenuto”, fa sapere la banca.“Nella comunicazione di oggi vengono nuovamente illustrati gli aspetti principali dell’operazione, inclusi i vantaggi economici per chi passerà a isybank e la possibilità di rivolgersi alla Filiale Digitale che opera da remoto con un team di gestori dedicato e in orari estesi, oltre che di recarsi in una Filiale fisica di Intesa Sanpaolo per i servizi e prodotti non ancora offerti da isybank”, conclude Intesa.