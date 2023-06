Intesa Sanpaolo: i Digital Specialist di Fideuram sono saliti a 235

Si tratta di super user in grado di collaborare con le funzioni aziendali nell’implementazione dei nuovi applicativi.

Hanno pochi anni di vita, ma sono diventati già un esercito. Si tratta dei Digital Specialist, una figura professionale nata nel 2019 come riferimento per la diffusione della cultura digitale fra i consulenti finanziari delle reti del Gruppo Fideuram.

Si tratta di super user in grado di collaborare con le funzioni aziendali nell’implementazione dei nuovi applicativi e sono il punto di riferimento sul territorio, per le tematiche digitali, con un ruolo centrale a supporto della formazione digitale.

Sono oltre 235 i Digital Specialist attivi su tutto il territorio nazionale e la loro età media è di 44 anni e si sono dati appuntamento al Centro Congressi Fondazione Cariplo, a Milano per ’“Evento Digital Specialist”.

“Erano presenti in sala oltre 235 Digital Specialist (i nostri consulenti finanziari di supporto per tutte le piattaforme ed i servizi agli altri consulenti)” dice una nota. “Un importante ruolo che da qualche anno sta contribuendo in modo determinante all’operatività delle nostre reti”

Nel corso della mattinata si sono succeduti gli interventi di Tommaso Corcos, AD e DG Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, Fabio Cubelli, Condirettore Generale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, Raffaele Levi, Resp. Modello di Business, che ha presentato un aggiornamento sul tema dell’Intelligenza Artificiale ed ha introdotto l’intervento di Uljan Sharka, fondatore e CEO di iGenius.

Successivamente si è tenuta una tavola rotonda moderata da Luca Vaiani, Head of Investment Strategy and Senior Portfolio Manager Fideuram Asset Management, sul tema dell’A.I. e del Metaverso, con gli interventi di Emanuele Negro (Goldman Sachs) e Guido Varzi (Invesco).

Stefano Gallizioli, Resp. Coordinamento Rete Consulenti Finanziari, ha chiuso la prima parte della giornata con un approfondimento sul ruolo dei Digital Specialist.

Nel pomeriggio sono intervenuti Salvatore Aranzulla, blogger e divulgatore informatico fra i più letti in Italia, Rossana Vecchio, Resp. Assistenza Strumenti, che ha esaminato in dettaglio i nuovi rilasci nelle piattaforme di Fideuram nel 2023 e, in chiusura di giornata, Barbara Calza, Resp. Sviluppo Rete e recruiting, che ha presentato i progetti formativi e i contest per i Digital Specialist nel corso di quest’anno, premiando i migliori 10 nella prima parte dell’anno.