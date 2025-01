Intesa Sanpaolo e Grenke: partnership strategica per potenziare il noleggio operativo alle Pmi

Intesa Sanpaolo sigla una partnership con Grenke Ag per rafforzare il noleggio operativo di beni strumentali, rispondendo ai bisogni non finanziari delle Pmi e ampliando la gamma di servizi con un portafoglio diversificato

Intesa Sanpaolo ha siglato con Grenke Ag una partnership industriale mirata a rafforzare la propria posizione nel settore del noleggio operativo di beni strumentali, in un’ottica di sviluppo che pone al centro anche i bisogni non finanziari delle Pmi. Questa forma di noleggio, infatti, si integra in modo strategico con l’offerta finanziaria tradizionale, permettendo alle imprese di rinnovare le proprie attrezzature senza gravare sulla struttura finanziaria e beneficiando della deducibilità degli oneri.

L’operazione si inserisce in un percorso avviato nel 2017 con un accordo tra Forvalue (controllata da Intesa Sanpaolo) ed Euroconsult per l’offerta di beni a noleggio. Nel 2020, Intesa Sanpaolo ha acquisito Euroconsult e creato Intesa Sanpaolo Rent Foryou, arrivando nel 2022 a detenere il 100% della società, con l’obiettivo di migliorare il portafoglio e ampliare le reti e i canali di distribuzione.

I dettagli dell’operazione

A seguito delle necessarie autorizzazioni, l’accordo prevede il conferimento della totalità della partecipazione di Intesa Sanpaolo in Intesa Sanpaolo Rent Foryou nella società Grenke Locazione Srl, operativa in Italia sotto il gruppo Grenke. In seguito al conferimento, Intesa Sanpaolo manterrà una partecipazione del 17% nella nuova entità, mentre il 83% del capitale sarà controllato da Grenke Ag. Questo assetto permetterà la creazione di un player di mercato di grande rilevanza, in grado di beneficiare delle sinergie offerte dalla vasta rete di clienti di Intesa Sanpaolo, che conta oltre 1 milione di piccole, medie e grandi imprese.

Un portafoglio di prodotti diversificato

La nuova società potrà avvalersi di un portafoglio di prodotti diversificato, che spazia dall’healthcare alla tecnologia, fino alla green energy, potenziando ulteriormente l’offerta ai clienti B2B. L’operazione si avvantaggia anche della solida expertise di Grenke nei settori dei servizi, retail e manifattura, nonché della sua estesa rete di filiali in tutta Italia. In particolare, saranno 250 le filiali dedicate alle PMI Large, a cui si aggiungono 246 filiali Agribusiness e circa 2.500 filiali che supportano le Small-Medium Corporates e Micro business. La collaborazione con Forvalue, partner storico di Intesa Sanpaolo, continuerà ad arricchire la rete di agenzie dedicate al noleggio operativo, consolidando ulteriormente la presenza sul mercato.

“Grazie all’accordo con Grenke, primario operatore del mercato, raggiungiamo la leadership nel noleggio operativo rafforzando la gamma di servizi non finanziari offerti da Intesa Sanpaolo – ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. L’esperienza maturata in questi anni con Rent Foryou ci ha consentito di individuare il partner migliore per rafforzare il nostro posizionamento competitivo in un settore in crescita e per sostenere il Business dei nostri clienti con l’offerta più efficace rispetto ai loro bisogni”.