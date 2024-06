Intesa Sanpaolo e associazioni consumatori siglano accordo quadro 2024-26: focus su educazione digitale e bancaria

Tra le novità principali dell’accordo, ora c’è una sezione dedicata all’analisi dei grandi trend economici e sociali, insieme a un programma di educazione digitale e progetti sulla sostenibilità e l’innovazione tecnologica

Intesa Sanpaolo e le associazioni dei consumatori del Cncu (Consiglio nazionale consumatori utenti) hanno recentemente sottoscritto un nuovo accordo quadro per il periodo 2024-2026, in continuità con gli accordi precedenti del 2019 e del 2021.

Le associazioni dei consumatori che hanno firmato l’accordo sono: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Ass. Utenti Servizi Radio TV, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codici, Codacons, Confconsumatori, Ctcu, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con.

L’accordo quadro 2024-26

Tra le principali novità introdotte in questo accordo, vi è la creazione di un’area dedicata ai “Macro trend e scenari economico-sociali“, per valutare gli effetti dell’evoluzione economica e degli scenari di sviluppo sui modelli e le scelte di comportamento dei consumatori; e l’implementazione del nuovo programma “Quick training”, finalizzato all’educazione digitale e alla realizzazione di progetti comuni sulla sostenibilità e sull’innovazione tecnologica.

L’obiettivo primario di questo accordo, spiega una nota, è consolidare ulteriormente la relazione tra Intesa Sanpaolo e le associazioni dei consumatori, con particolare attenzione alle tematiche bancarie, finanziarie e assicurative. Si mira a migliorare la qualità dei servizi offerti, promuovendo al contempo trasparenza e informazione sui prodotti e servizi disponibili.

Le quattro aree su cui si concentra l’accordo includono

Prodotti e servizi / Educazione bancaria-assicurativa / Rapporti territoriali:

Ascolto delle esigenze della clientela per migliorare la qualità dell’offerta di prodotti e servizi, con un’attenzione centrata sul consumatore.

Sviluppo e continuazione dei progetti congiunti di educazione finanziaria, promuovendo maggiore trasparenza e chiarezza nelle informazioni sui prodotti.

Intensificazione dei rapporti territoriali tra i delegati locali delle Associazioni e i rappresentanti di Intesa Sanpaolo.

Normativa/Authority – Assistenza clienti/conciliazione:

Incontri per l’analisi congiunta delle tendenze normative e dei loro impatti sui consumatori, attraverso un canale strutturato di dialogo e confronto, anche istituzionale.

Analisi congiunta delle questioni più rilevanti in materia di “Reclami e conciliazione” tra banca e Associazioni dei consumatori.

Esg – Impact/ Training Condiviso/ Digitale e Intelligenza Artificiale

Approfondimento dei temi Esg legati all’educazione, all’informazione, all’inclusione e alla cultura finanziaria-assicurativa per aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei comportamenti dei clienti-consumatori.

Dialogo sui temi dell’innovazione, del digitale e dell’Intelligenza Artificiale per garantire la qualità del servizio offerto e la tutela dei diritti dei consumatori.

Macro Trend e Scenari economico-sociali

Analisi e riflessione sui principali trend e scenari economici internazionali e nazionali che possono influenzare i nuovi modelli sociali e le scelte di comportamento dei consumatori.

Creazione di un tavolo di lavoro per confrontarsi sui grandi temi dell’evoluzione dell’economia, al fine di individuare proposte per uno sviluppo condiviso e sostenibile. Inoltre, è stato presentato il programma Quick training, un nuovo programma di educazione e informazione sull’utilizzo degli strumenti digitali, sviluppato in risposta alle richieste delle Associazioni e frutto del lavoro congiunto con Intesa Sanpaolo, volto ad accompagnare gradualmente i consumatori, clienti e non solo, in un percorso di apprendimento e maggiore consapevolezza nell’uso delle nuove tecnologie e funzionalità digitali bancarie.

Il commento di Stefano Barresa (Intesa Sanpaolo)

“Grazie agli accordi che ci legano alle Associazioni dei Consumatori abbiamo sviluppato un dialogo continuativo e costruttivo con al centro l’attenzione verso i nostri clienti e la relazione che ad essi ci unisce – ha commentato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo –. Con la rinnovata collaborazione potremo ampliare ulteriormente il dialogo ai nuovi temi cruciali nel rapporto Banca-clientela come la sostenibilità, nei suoi aspetti ambientali e sociali, e l’innovazione digitale connessa anche all’Intelligenza Artificiale. La tecnologia è già oggi per Intesa Sanpaolo un supporto per migliorare la qualità del lavoro dei nostri colleghi al servizio dei nostri clienti”.