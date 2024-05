Condividi Twitter

Intesa Sanpaolo consolida il private banking: incorporazione di IW Private Investments in Fideuram

Intesa Sanpaolo integra IW Private Investments in Fideuram ISPB, creando un’unica entità legale per il private banking. Obiettivo: rafforzare la leadership e la consulenza per i clienti. Nessun impatto per clienti e consulenti

Intesa Sanpaolo riorganizza le sue attività di private banking. La compagnia ha avviato l’iter che porterà alla fusione per incorporazione in Fideuram ISPB di di IW Private Investments, già controllata al 100% da Fideuram. Questo processo sarà completato entro la fine dell’anno, una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie. L’obiettivo è consolidare tutte le reti di consulenti finanziari e agenti – Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments – sotto un’unica entità legale, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. Continuità del brand Nonostante l’incorporazione, il brand IW Private Investments sarà mantenuto per assicurare continuità nella gestione dei rapporti con consulenti finanziari e clienti. Questa decisione è in linea con l’approccio adottato con successo nel 2022 per la rete Sanpaolo Invest. Il coordinamento unico garantirà che le singole reti mantengano autonomia organizzativa, di brand e di visibilità sul mercato. La riorganizzazione mira a garantire la “piena continuità operativa, mantenendo invariato il livello di servizio, il presidio e la gestione dei rischi, oltre a confermare i servizi offerti alla clientela e il modello distributivo basato sull’attuale rete di consulenti finanziari” spiega il comunicato della Banca. Nessun cambiamento operativo per clienti e consulenti Fabio Cubelli, Condirettore Generale e Responsabile dell’Area di Coordinamento Affari di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, ha assicurato che “non ci saranno cambiamenti operativi, migrazioni informatiche, né necessità per i clienti di firmare nuovi documenti”. Tutti gli stakeholders saranno comunque informati attraverso comunicazioni specifiche e dettagliate. I numeri di IW Private Investments IW Private Investments al 31 marzo 2024 registrava masse complessive pari a 8,2 miliardi di euro, di cui 5,2 miliardi in risparmio gestito, con circa 59.000 clienti e 523 consulenti finanziari.