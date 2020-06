Intesa Sanpaolo con Sanlorenzo per la filiera degli yacht

La banca ha siglato un accordo con Sanlorenzo, società italiana quotata in Borsa e specializzata negli yacht di alta gamma, lunghi almeno 30 metri: aperta linea di credito da 50 milioni per i fornitori.

Anche le attività più ricche hanno bisogno di una mano, in questa fase. Perché spesso, dietro ai grandi nomi del made in Italy, ci sono decine se non centinaia di fornitori che ne reggono il business: sono le piccole e medie imprese che formano la filiera (e l’indotto) di tale industria o commercio. E’ il caso ad esempio degli yacht di alta gamma costruiti su misura, attività nel quale è leader mondiale l’azienda italiana Sanlorenzo, che ha appena concluso un accordo con Intesa Sanpaolo per sostenere le piccole e medie imprese che compongono la rete di fornitura. Queste imprese potranno ora accedere a una linea di credito di 50 milioni di euro messa a disposizione dalla banca, per anticipare i crediti commerciali vantati nei confronti di Sanlorenzo.

L’iniziativa, che sostanzialmente si può definire un programma di Supply Chain Finance, si inserisce nel contesto più generale del Programma Filiere, sviluppato da Intesa Sanpaolo per far crescere le filiere produttive di eccellenza del sistema imprenditoriale italiano. Sanlorenzo si era quotata in Borsa (segmento STAR) a dicembre del 2019, poco prima che il virus cambiasse tutto: è specializzata in yacht di lunghezza superiore ai 30 metri, personalizzati per ogni armatore e caratterizzati da un design distintivo e senza tempo. Sanlorenzo ha oltre 500 dipendenti e la produzione è dislocata nei quattro siti produttivi situati a La Spezia, Ameglia, Viareggio e Massa.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo – di questa operazione siglata con un partner di eccellenza quale Intesa Sanpaolo che pone grande attenzione ai distretti territoriali italiani. Questo accordo ha una forte valenza per Sanlorenzo, così come per le oltre 1.500 imprese artigiane che collaborano alla realizzazione dei nostri yacht e che potranno beneficiare di uno strumento di supporto concreto, in un momento delicato come quello attuale, per continuare a crescere e svilupparsi insieme a Sanlorenzo. Abbiamo tra La Spezia e Viareggio uno dei principali distretti della nautica in Europa composto da imprese artigiane di assoluta eccellenza con cui collaboriamo da molti anni e che ci consentono di esprimere la migliore qualità e il massimo livello di personalizzazione per le nostre imbarcazioni”.

“Siamo di fronte – ha aggiunto Teresio Testa, responsabile della Direzione Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo – a eventi straordinari: per ripartire, bisogna fare sistema ed essere saldi nella filiera. Il rapporto tra azienda e fornitori rappresenta infatti, oggi più di prima, un legame fondamentale, che tiene insieme il tessuto produttivo locale. E proprio le aziende più forti in questo momento devono farsi un po’ carico, insieme al sistema bancario, delle aziende della filiera, dimensionalmente più piccole e quindi più fragili. L’operazione con Sanlorenzo risponde a questo senso di responsabilità, insieme vogliamo dare attenzione e valore agli artigiani che operano sul territorio e le risorse per la crescita e lo sviluppo.”